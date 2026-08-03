Muere migrante latino que se encontraba bajo custodia de ICE en Nueva Jersey

Edwin López Cornejo, un migrante de origen salvadoreño, que residió durante dos décadas en Estados Unidos, murió el pasado sábado luego de estar más de un mes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de detención Delaney Hall, en el estado de Nueva Jersey. El fallecimiento fue confirmado este lunes por su madre, María Cornejo.

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Según relató la madre en un video difundido por la organización Cosecha New Jersey, la última vez que habló con su hijo habría sido el viernes, un día antes de su muerte. En el transcurso de esa llamada, López Cornejo le dijo que tenía problemas de salud y que había perdido sensibilidad en parte del rostro y de la mano derecha.

"Me dijo que se le había dormido una parte de la cara y de la mano derecha", afirmó María Cornejo, de acuerdo con declaraciones recogidas por EFE.

El migrante, padre de una hija, padecía diabetes, hipertensión arterial y episodios convulsivos, razones por las cuales seguía un tratamiento médico. Después de presentar complicaciones fue trasladado desde el centro de detención a un hospital cercano, donde, según su madre, los médicos le notificaron que había llegado sin signos vitales.

A partir de esa información, la familia asegura que hubo negligencia en la atención médica recibida durante su permanencia en el centro de detención. María Cornejo sostiene que su hijo no recibió de forma adecuada los medicamentos que necesitaba para tratar sus enfermedades.

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"Por eso digo que fue en el centro de detención, porque cuando le llevaron al hospital su corazón ya no palpitaba", manifestó la madre y también denunció que ni ella ni los abogados del caso habían recibido, hasta este lunes, una explicación oficial por parte del ICE acerca de las circunstancias del fallecimiento.

López Cornejo fue detenido el pasado 18 de junio cuando se dirigía a su lugar de trabajo, después de haber vivido cerca de 20 años en Estados Unidos.

Con este caso, ya son más de 20 las personas fallecidas bajo custodia del ICE en lo que va de 2026, todo esto en medio de un creciente escrutinio sobre las condiciones que tienen bajo detención los migrantes y la atención médica brindada hacia ellos.

Los hechos ocurren después de que la agencia cambiara hace poco tiempo sus políticas sobre la divulgación de información relacionada con personas que mueren poco después de haber sido liberadas de su custodia.