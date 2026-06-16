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Martes, 16 de junio de 2026
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Régimen venezolano

Juez acepta petición de aplazar audiencia contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

junio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La audiencia quedó programada para el miércoles 22 de julio del año en curso.

El juez federal que lleva el caso del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, aceptó la solicitud de aplazamiento de la próxima audiencia.

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La audiencia, de acuerdo con el mencionado togado, quedó pautada para el miércoles 22 de julio de 2026.

Inicialmente, la fase central del proceso judicial estaba programa para el martes 30 de junio del año en curso.

La petición fue introducida por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y contó con el consentimiento explícito de la defensa de los acusados.

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Hasta el momento Nicolás Maduro se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York (Estados Unidos).

El tirano enfrenta graves acusaciones a nivel federal que incluyen: narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas, y crímenes de lesa humanidad.

Las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos ejecutaron un operativo en Caracas el 3 de enero del año en curso mediante el cual capturaron a Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores.

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Maduro es considerado un dictador por la comunidad internacional y organismos de derechos humanos debido a la eliminación de la separación de poderes, la represión sistemática a la disidencia, y la manipulación de los procesos electorales para mantenerse en el poder.

Maduro llegó al poder en marzo de 2013 como presidente interino, tras la muerte de Hugo Chávez, quien lo había designado como su sucesor político y vicepresidente el año anterior.

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