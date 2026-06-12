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Costa Rica

La presidente de Costa Rica asegura que "fue una luz" la captura de Maduro: "Anhelo el momento en que veamos plenamente a Venezuela libre"

junio 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Laura Fernández, quien recientemente asumió el poder en su país, reiteró que Costa Rica "siempre va a tener las puertas abiertas para apoyar a los venezolanos en la recuperación de su país".

La presidente de Costa Rica, Laura Fernández, se refirió a la situación de Venezuela en una entrevista exclusiva con NTN24, donde aseguró que que la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos representó "una luz" para todos los que han estado esperando "Venezuela retorne al curso democrático", incluida ella.

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Además, admitió que el proceso de estabilización requiere avanzar hacia "elecciones libres y democráticas". "Anhelo el momento en que veamos plenamente a Venezuela libre", indicó.

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Fernández, quien recientemente asumió el poder en su país, reiteró que Costa Rica "siempre va a tener las puertas abiertas para apoyar a los venezolanos en la recuperación de su país".

La mandataria defendió su agenda de seguridad y ratificó a Estados Unidos como aliado estratégico en la lucha por la democracia regional.

Por otro lado, anunció un procedimiento especial aprobado hace dos semanas en Costa Rica, dirigido a personas venezolanas, cubanas y nicaragüenses que solicitan refugio pero no califican para esa categoría.

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"Vamos a facilitar una especie de fast-track para que puedan obtener un permiso de trabajo temporal, para que puedan estar regulados en Costa Rica, para que puedan trabajar y aportar también a nuestra sociedad", explicó.

En cuanto a la situación en Cuba, que vive bajo el yugo de la dictadura castrista, Fernández habló del retiro de la embajada de Costa Rica del país caribeño.

"Hay cosas que no son grises, o están bien o está mal, y cualquier dictador que oprime a su pueblo con hambre y le niega la posibilidad de vivir dignamente, ahí no hay un espacio de gris", sentenció.

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