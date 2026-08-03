Partido británico propone "la mayor operación militar en el canal de la Mancha desde la Segunda Guerra Mundial" para frenar a migrantes irregulares

El partido británico Reform UK propuso este lunes lanzar "la mayor operación militar en el canal de la Mancha desde la Segunda Guerra Mundial" desplegando la Royal Navy para impedir la llegada de migrantes desde Francia.

Bajo el nombre de "Operación Fortaleza", el proyecto anunciado por la colectividad conservadora prevé desplegar la Royal Navy para interceptar las embarcaciones de migrantes que cruzan el canal de la Mancha y devolverlas a las costas francesas.

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Esta propuesta llega cuando el partido antiinmigración ha visto desvanecerse recientemente su ventaja en las encuestas, sin embargo, lanzó una agresiva campaña para buscar el poder.

En paralelo, el partido enfrenta problemas por cuenta de investigaciones sobre las finanzas del partido, en particular por donaciones no declaradas recibidas por su líder, Nigel Farage.

Pero no es solo esto, pues el comité de ética del Parlamento reveló que también ha abierto una investigación sobre el número dos del partido y diputado Richard Tice.

Al igual que otros dirigentes de la extrema derecha europea, Reform UK denunció la llegada masiva de migrantes al enclave español de Ceuta la semana pasada.

"La propuesta es un último recurso, pero hemos llegado a ese punto", declaró Yusuf.

El gobernante Partido Laborista rechazó de inmediato la propuesta, acusando a Reform UK de "reciclar un viejo anuncio en un intento desesperado por desviar la atención de sus recientes escándalos de corrupción".

Según datos oficiales, 14.128 personas han llegado durante 2026 a Reino Unido a bordo de pequeñas embarcaciones, una cifra que supone un descenso del 42% respecto al mismo período del año anterior.

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No obstante, el miércoles 29 de julio se batió un nuevo récord diario de cruces, con 752 llegadas.

Esto ocurre, además, en medio de una fuerte crisis entre España y Marruecos por cuenta del cruce irregular de miles de africanos que buscaban refugio en la ciudad de Ceuta, un enclave español en territorio marroquí.

El escándalo ha provocado una oleada de voces de rechazo en Europa, especialmente de Italia, que cortó provisionalmente el vínculo Schengen con España.