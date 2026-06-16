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Martes, 16 de junio de 2026
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Trump le pidió a Rusia "alcanzar un acuerdo" con Ucrania tras discusión del G7

junio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Ucrania y Rusia | Fotos EFE
Ucrania y Rusia | Fotos EFE
Trump confirmó este martes que mantuvo una "reunión" con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, y que otras discusiones estaban previstas a lo largo de esta segunda jornada de cumbre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estimó este martes que "Rusia debería alcanzar un acuerdo" con Ucrania, en una reunión del G7 en Francia, donde sus aliados buscaban convencerlo de que apoye a Kiev frente a Moscú.

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Trump llegó a la ciudad francesa de Evian, donde se celebra la cumbre, tras alcanzar un acuerdo marco con Irán y con la intención de "hacer algo" ahora sobre el conflicto en Ucrania, que dura más de cuatro años.

En Evian, a los pies de los Alpes franceses, Trump confirmó este martes que mantuvo una "reunión" con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, y que otras discusiones estaban previstas a lo largo de esta segunda jornada de cumbre.

Los aliados del G7 acordaron además durante su sesión de trabajo consagrada a la seguridad de Europa y de Ucrania "aumentar la presión sobre Rusia a través de sanciones sobre el gas y el petróleo", su principal fuente de financiación de la guerra, según una fuente diplomática francesa.

Oriente Medio está también muy arriba este martes en la agenda de los jefes de Estado y de gobierno de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido tras el acuerdo firmado el domingo entre Washington y Teherán.

Las crisis en esta región sacudida por la guerra lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán protagoniza el almuerzo de trabajo del G7, al que se invitó a los dirigentes de Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

El presidente ucraniano llegó este martes a Evian con el objetivo de buscar una reunión a solas con Trump. El último encuentro entre ambos dirigentes se remonta a finales de diciembre, en la residencia del magnate estadounidense en Mar-a-Lago, en Florida.

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Zelenski ya cuenta con el apoyo inquebrantable de los dirigentes europeos y canadiense. El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, se expresó en un tono optimista y cree que en este G7 "podría empezar a abrirse lentamente una ventana para la diplomacia".

Para poner al presidente estadounidense en buenas disposiciones, Merz le regaló una camiseta de la selección alemana de fútbol con su apellido y el número 47, en referencia a su mandato como 47º presidente de Estados Unidos.

"Rusia debería alcanzar un acuerdo [con Ucrania]. Rusia ha perdido una enorme cantidad de personas, y Ucrania también", aseguró horas después Trump a la prensa, durante una reunión bilateral con el emir de Catar.

"La única razón por la que me meto en esto es que no me gusta ver morir a 25.000 jóvenes cada mes (...) Reconozcan que todo esto es ridículo. Así que sí, haré todo lo que pueda" para ponerle fin, agregó.

Tras los nuevos ataques perpetrados el lunes por Rusia, que causaron al menos 11 muertos e incendiaron una catedral histórica en Kiev, Zelenski había pedido "más presión" sobre Moscú y "más apoyo a la defensa aérea de Ucrania".

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