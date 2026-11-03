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Martes, 03 de noviembre de 2026
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Precio Dólar

Así cotiza el dólar este martes 3 de noviembre en Venezuela luego de que el régimen anunciara el "inicio de la Navidad"

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Un hombre cuenta billetes de dólares y bolívares en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Un hombre cuenta billetes de dólares y bolívares en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Dicha situación golpea directamente el bolsillo de quienes reciben ingresos fijos en moneda nacional.

Este martes 3 de noviembre, el dólar en Venezuela cotiza en 891,10 bolívares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

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Mientras tanto, en el mercado paralelo ronda los 1.007,53 bolívares. Por otra parte, el precio del euro es de 997,9 bolívares.

Hasta la fecha, el bolívar (moneda venezolana) sigue depreciándose de forma sostenida frente a las comentadas divisas.

Las estimaciones de los analistas financieros sitúan el precio del dólar oficial del BCV entre 800 y 1.100 bolívares para diciembre de 2026, dependiendo de la presión fiscal y el flujo de ingresos petroleros.

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La tasa BCV es el tipo de cambio oficial de las divisas (como el dólar y el euro) frente al bolívar venezolano, publicado diariamente por el Banco Central de Venezuela.

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Este valor es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de la banca nacional, la cual controla el régimen venezolano, actualmente en cabeza de Delcy Rodríguez.

Dicha situación golpea directamente el bolsillo de quienes reciben ingresos fijos en moneda nacional.

Ante ciclos históricos de alta inflación, tanto ciudadanos como comerciantes buscan resguardar sus ganancias y ahorros adquiriendo dólares y euros.

Sin embargo, el aumento constante del precio del dólar y del euro frente al bolívar impacta de forma directa y negativa en el poder adquisitivo del grueso de la población venezolana.

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