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Miércoles, 28 de octubre de 2026
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Estados Unidos

Comisión Federal Electoral de EE. UU. sufre una caída de su sistema a una semana de las elecciones de medio mandato

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
jornada electoral en Estados Unidos-Foto EFE
jornada electoral en Estados Unidos-Foto EFE
La plataforma digital de supervisión de financiación de campañas interrumpió sus servicios tras una alerta por brecha de seguridad a pocos días de las votaciones.

El sistema electrónico de presentación de informes de financiamiento electoral de la Comisión Federal Electoral (FEC) de los Estados Unidos sufrió una interrupción generalizada desde la noche del lunes, manteniéndose inactivo durante la jornada del martes, a una semana exacta de la celebración de las elecciones de medio mandato previstas para el próximo 3 de noviembre.

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La plataforma tecnológica suspendió su operatividad en un momento crítico del calendario electoral, con el impedimento para que los partidos políticos, los comités de acción política y las campañas presentasen los reportes obligatorios sobre ingresos y gastos, un proceso fundamental para garantizar la transparencia fiscal en la recta final de las votaciones.

Según los reportes difundidos por medios como The Washington Post, los equipos técnicos de la agencia federal iniciaron las labores de diagnóstico y recuperación la noche del lunes, aunque las autoridades del organismo eludieron pronunciarse sobre el origen de la incidencia y evitaron confirmar si el apagón digital obedecía a un ataque cibernético perpetrado por actores externos.

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Este colapso tecnológico agrava la situación de vulnerabilidad institucional que atraviesa la FEC desde mayo de 2025, período en el cual el organismo carece del cuórum mínimo de cuatro comisionados requerido para adoptar decisiones oficiales, con una operación actual limitada a apenas dos integrantes demócratas debido a la falta de ratificación parlamentaria de los nombramientos propuestos por el presidente Donald Trump.

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