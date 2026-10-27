Dos sacerdotes fueron detenidos en Anzoátegui tras la misa por el natalicio de San José Gregorio Hernández: esto se sabe

La noche del lunes 26 de octubre, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo a dos sacerdotes vinculados al Ordinariato Militar que ejercían labores pastorales en la Diócesis de Barcelona, estado Anzoátegui.

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El procedimiento se llevó a cabo en la Casa Parroquial de la Ermita del Carmen, poco después de finalizar una misa solemne en conmemoración del natalicio número 162 de San José Gregorio Hernández.

Los religiosos fueron identificados como Carlos Eduardo Quintero, párroco de la Ermita del Carmen y capitán de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y Ramón Acosta.

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De acuerdo con testimonios, los funcionarios ingresaron al recinto y se llevaron a ambos sacerdotes ante la presencia de feligreses y colaboradores.

La Diócesis de Barcelona confirmó las detenciones a través de un comunicado. Según explicó, una vez conocida la situación, informó al obispo militar y puso en marcha una investigación previa.

La institución eclesiástica manifestó su rechazo a cualquier forma de abuso y reiteró su compromiso con la búsqueda de la verdad y la protección de la dignidad humana.

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También recordó que los detenidos deben ser considerados inocentes mientras no se demuestre lo contrario mediante un proceso legal.

Aunque medios locales señalaron que el caso estaría relacionado con presuntos abusos sexuales, esa versión no ha sido confirmada oficialmente.

En ese sentido, la diócesis pidió a los fieles actuar con prudencia y respetar las garantías procesales mientras avanzan las investigaciones.