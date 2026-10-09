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Viernes, 09 de octubre de 2026
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Gustavo Petro

La diputada chavista Tania Díaz confrontó a Gustavo Petro y lo llamó "traidor" durante un seminario internacional

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Tania Díaz, diputada chavista, y Gustavo Petro, expresidente de Colombia - Fotos: X
Tania Díaz, diputada chavista, y Gustavo Petro, expresidente de Colombia - Fotos: X
La integrante del régimen chavista mostró su inconformidad con la reacción de Petro ante la captura y extracción del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares de EE. UU. el pasado 3 de enero del año en curso.

La diputada chavista Tania Díaz protagonizó un tenso intercambio con el expresidente colombiano Gustavo Petro.

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Esto, durante el XXX Seminario Internacional 'Los partidos y una nueva sociedad', celebrado en Ciudad de México.

En medio de la discusión, la integrante del régimen venezolano calificó de traidor al exmandatario al compararlo con Francisco de Paula Santander.

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Puntualmente, la diputada mostró su inconformidad con la reacción de Petro ante la captura y extracción del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares de EE. UU. el pasado 3 de enero del año en curso.

"La canallada que acaba de decir... Yo sé que usted estaba al tanto de la operación militar contra Venezuela y se quedó callado; diga la verdad... Santander se presentó aquí... Traidor", pronunció Díaz.

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El encuentro, realizado entre el 8 y el 10 de octubre de 2026, reunió a representantes y organizaciones de izquierda de distintos países.

Durante su intervención, el expresidente colombiano sostuvo que el petróleo venezolano terminó en manos del presidente estadounidense, Donald Trump, como una especie de botín, y señaló que Washington se impuso sobre los recursos de Venezuela.

Sus declaraciones generaron reacciones entre los asistentes. El diputado chavista Jesús Faría lo interrumpió desde el público y le exigió que dijera la verdad, lo que elevó la tensión en el recinto.

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