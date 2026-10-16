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Huracán Trudy

Embajada de EE. UU en México emite alerta meteorológica ante la aproximación del huracán Trudy a la costa del Pacifico

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Huracán Trudy-Foto captura de pantalla de X @CNPC_MX
Huracán Trudy-Foto captura de pantalla de X @CNPC_MX
Las representaciones diplomáticas norteamericanas recomendaron extremar precauciones ante el fortalecimiento del ciclón frente a los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

La Misión de los Estados Unidos en México, a través de su embajada en la capital del país y el Consulado General en Guadalajara, difundió una alerta oficial advirtiendo sobre la inminente llegada del huracán Trudy a la franja costera del océano Pacifico durante el fin de semana.

Las previsiones meteorológicas señalan que el fenómeno ciclónico evolucionará hasta convertirse en un huracán de gran intensidad en su trayectoria hacia el litoral mexicano, motivando la emisión inmediata de vigilancia de huracán y entidades de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

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Las autoridades consulares alertaron sobre la ocurrencia de precipitaciones extraordinarias que podrían desencadenar inundaciones severas y deslizamientos de tierra en zonas de topografía escarpada incrementando el riesgo para residentes y visitantes en la región.

“Eviten entrar al agua o caminar por las playas durante condiciones peligrosas, presten atención a las advertencias de las autoridades locales y sigan de cerca las actualizaciones meteorológicas oficiales”, recalcaron los servicios diplomáticos en el comunicado preventivo.

El aviso oficial incluye recomendaciones específicas para los ciudadanos norteamericanos y la población en general, instando a monitorear los reportes del Centro Nacional de Huracanes, preparar planes particulares de evacuación y verificar el estado de las vías terrestres y las operaciones aeroportuarias.

Esta preventiva subraya la prioridad otorgada por las misiones diplomáticas a la seguridad ciudadana frente a contingencias climáticas extremas, ante la amenaza del huracán Trudy en la costa del Pacífico.

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La coordinación entre los organismos de protección civil y las representaciones extrajeras resulta fundamental para mitigar los riesgos asociados al impacto de este meteoro en la costa occidental mexicana.

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