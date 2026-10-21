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Eva Ferrer

Comenzó entrega de pruebas de Eva Ferrer: su abogado dice que "fue contundente" ante la Fiscalía y que entregará información a la DEA y Dpto. de Estado

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Este miércoles se llevó a cabo la primera audiencia virtual ante la Fiscalía de Colombia, realizada en calidad de testigo jurada y la cual se extendió por más de tres horas.

La española Eva Ferrer inició este miércoles formalmente la entrega de pruebas ante la Fiscalía General de Colombia para sustentar sus acusaciones contra el entorno del expresidente Gustavo Petro y su esposa, Verónica Alcocer.

La primera audiencia virtual, realizada en calidad de testigo jurada, se extendió por más de tres horas y marca el inicio de un proceso judicial que tendrá continuidad el próximo viernes.

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Fuentes confirmaron al programa La Noche que durante la diligencia, Ferrer presentó evidencias documentales que incluyen audios de conversaciones telefónicas, fotografías y testimonios detallados sobre su relación con la familia presidencial.

Según su abogado en Colombia, Jhony Batalla Mena, "Eva Ferrer fue contundente en dicha diligencia" y "cada narración de esos hechos pasados, los corrobora con una evidencia".

"Esta va a ser la primera sesión. A Eva se le preguntó de manera rigurosa, de manera persistente por la Fiscalía, cómo fue que conoció a la primera dama, cómo conoció al expresidente Petro y ella hizo una narración muy, pero muy potente", indicó el abogado en el programa La Noche.

"No les puedo ahondar en cuanto a las preguntas porque es reserva de la investigación, pero vemos que Eva está cumpliendo con su deber, está cumpliendo con la verdad y eso es muy, pero muy importante para la sociedad colombiana y sobre todo para la finalidad del proceso penal que no es otra cosa que la averiguación de la verdad", agregó.

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Además de los graves señalamientos contra Verónica Alcocer, la Fiscalía colombiana mantiene abiertas varias líneas de investigación relacionadas con presuntos actos de corrupción en entidades como la DIAN, el canal público RTVC, el Banco Agrario y la petrolera estatal Ecopetrol. El testimonio de Ferrer también involucra al excongresista Agmeth Escaf y a Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama.

Por su parte, Verónica Alcocer ha negado categóricamente las acusaciones de la española. En entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, aseguró que nunca ha tenido "2,5 millones de dólares" y describió su relación con Ferrer como meramente "profesional" y no de amistad cercana como sostiene la exasesora.

El abogado Batalla Mena explicó que la metodología de la investigación busca preservar la integridad de las pruebas, razón por la cual él mismo no tiene acceso a las evidencias para evitar su contaminación. "Eva Ferrer está cumpliendo con su deber, está cumpliendo con la verdad", señaló el penalista.

La próxima audiencia está programada para el viernes a las 8:00 de la mañana, cuando se espera que Ferrer continúe presentando evidencias ante la delegada fiscal 76 especializada en corrupción. El caso permanece bajo reserva sumarial.

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Ferrer entregará información sobre Alcocer a DEA y Departamento de Estado

Eva Ferrer viajará a Estados Unidos el próximo 28 de octubre para presentar información ante las autoridades estadounidenses sobre los graves señalamientos que involucran a Verónica Alcocer.

El anuncio fue confirmado por el abogado Jhony Batalla en el programa La Noche. "La próxima semana, el día miércoles, la doctora Sol Morales, junto con Eva, estarán en los Estados Unidos".

La exasesora viajará desde España rumbo a Washington para reunirse con dos agencias federales: el Departamento de Estado y la Administración para el Control de Drogas (DEA), indicó el abogado.

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