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Contradicciones en relato de Verónica Alcocer en RCN con lo que ha dicho el Gobierno Trump a NTN24

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Recientemente, la ex primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, rompió el silencio sobre los graves señalamientos que hizo en su contra la exasesora del Gobierno de Gustavo Petro, Eva Ferrer, quien la acusó de usar aviones oficiales para supuestamente traficar drogas y dinero. Aunque Alcocer tildó de falsas todas las acusaciones contra sí, su relato se contradice con lo que ha dicho la Administración del presidente Donald Trump a NTN24 sobre su inclusión en la lista OFAC.

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