Embarcaciones hundidas, fuerte oleaje y lluvias a pocas horas de la llegada del huracán Simón a Acapulco en México

El huracán Simón causó este viernes mar de fondo e inundaciones en el popular balneario de Acapulco a pocas horas de tocar tierra en México.

Acapulco recibe el coletazo de este ciclón que se dirige más al norte, cerca de Puerto Vallarta, otro importante destino turístico.

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Esta zona del Pacífico mexicano está habitualmente expuesta a los huracanes pero este año pueden ser más intensos por el fenómeno de El Niño.

Simón está a unos 500 km de las costas de Jalisco, donde queda Vallarta, y avanza lentamente como huracán de categoría 2 con pronóstico de fortalecerse en las próximas horas.

La playa Manzanillo de Acapulco presenta mar agitado. Una embarcación estaba prácticamente hundida, apenas asomando la proa, constató un periodista.

Una lancha estaba en el medio de la arena arrastrada por la marea, otra yacía ladeada entre escombros marinos mezclados con basura.

"Estuvo un poco duro", dijo Andrés Pérez, un pescador de la zona. "Hubo varias embarcaciones que se hundieron, otras que se reventaron que están en la playa".

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"No tenemos registro de personas fallecidas ni reporte de personas no localizadas", indicó más temprano Evelyn Salgado, gobernadora del estado de Guerrero, donde queda Acapulco.

Agregó que las precipitaciones provocaron inundaciones que afectaron vehículos, viviendas y locales comerciales.

Las clases, la navegación y el transporte público en algunos sectores fueron suspendidos.

Acapulco -que ya fue devastada por el huracán Otis en 2023- reportó la víspera avenidas inundadas con autos completamente sumergidos.