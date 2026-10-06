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Estados Unidos
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Como parte del combate contra el narcotráfico, EEUU enviaría drones de ataque a Colombia y Ecuador

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Estados Unidos enviaría drones de ataque a Colombia y Ecuador como parte de las acciones para combatir las bandas de narcotráfico. De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, los prototipos tienen una alta precisión y están diseñados con tecnología de última generación para difíciles condiciones de terreno. A mediados de septiembre, Estados Unidos desplegó drones Hanx a Ecuador como parte de las operaciones para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Es fabricado por medio de impresión 3D, lo que lo hace más ligero, su precio es económico en términos de defensa, producir un dron costaría cerca de 700 dólares y está compuesto por una cámara de vigilancia que sirve para reconocimiento de objetivos y tiene una carga útil de hasta un kilogramo.

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