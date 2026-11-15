"No tienen que trasladar una cárcel a mi casa": Perkins Rocha tras hostigamiento del régimen en su vivienda

El asesor jurídico de María Corina Machado, Perkins Rocha, enfrenta un hostigamiento policial en su residencia, donde cumple arresto domiciliario desde hace nueve meses. Según su esposa, María Constanza Cipriani, hasta 22 funcionarios restringen las visitas sin una orden judicial. La Policía Nacional Bolivariana del régimen también impidió el ingreso de los eurodiputados españoles de Vox, Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch. Ante la prohibición, este último tuvo que comunicarse con Rocha mediante un megáfono, mientras el abogado calificaba la medida de "absolutamente absurda". Cipriani denunció, además, que los funcionarios obstaculizan el acceso a los ascensores y vulneran los derechos de los vecinos. "No hay ninguna orden judicial donde diga que Perkins Rocha no puede recibir visitas", afirmó.