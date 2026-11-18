Altos funcionarios del Departamento de Guerra de Estados Unidos, conocido previamente como Pentágono, viajarían a Venezuela en los próximos días para abordar asuntos de cooperación militar. La información se difundió el martes 17 de noviembre por el periodista venezolano Jorge Agobian, quien citó fuentes en Washington familiarizadas con los planes.

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“Altos funcionarios de @DeptofWar viajarán a #Venezuela, según fuentes en Washington con conocimiento de los planes. Se espera que se realicen anuncios en materia de cooperación militar”, redactó Agobian en su cuenta de X.

Hasta el momento, aún no se revelan los nombres de los integrantes de la posible delegación ni una fecha concreta para el desplazamiento. Tampoco existe una confirmación pública del Departamento de Guerra de los Estados Unidos o de Venezuela sobre la visita y los eventuales anuncios.

El reporte se produce en medio de un acercamiento entre Washington y Caracas en materia de seguridad, tras años de tensiones diplomáticas y confrontación política. Uno de los asuntos importantes de las conversaciones es un posible acuerdo acerca del estatuto de las fuerzas norteamericanas, conocido como SOFA por sus siglas en inglés.

Según información publicada por The New York Times a inicios de noviembre, el Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, participa en las negociaciones para establecer un marco jurídico que deje desarrollar actividades militares acordadas entre ambos territorios.

Este tipo de instrumento regula aspectos como las visitas de buques, los entrenamientos conjuntos, los ejercicios militares y las operaciones de asistencia humanitaria. Igualmente establece las condiciones legales bajo las cuales pueden llegar a actuar los integrantes de las fuerzas de Estados Unidos en el país anfitrión.

Rubio confirmó que Washington busca un “acuerdo de presencia” que permita realizar actividades conjuntas con las fuerzas venezolanas. No obstante, un funcionario norteamericano citado por el diario indicó que la posibilidad de establecer bases militares permanentes está “muy, muy lejos en el futuro” y aseguró que ese asunto no hace parte de las conversaciones actuales.

La posible visita se sumaría a otros encuentros de representantes militares del país norteamericano con Venezuela en 2026. En febrero, el jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, y el funcionario Joseph Humire viajaron a Caracas para reunirse con representantes del régimen venezolano.

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En aquella ocasión, las partes abordaron una agenda de cooperación en contra del narcotráfico, el terrorismo y la migración. Más adelante, en junio, el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, igualmente visitó el país para tratar asuntos relacionados con la estabilidad y la seguridad regional.

De momento, el eventual viaje de nuevos funcionarios del Departamento de Guerra permanece sin confirmación oficial. Los detalles de la delegación y el alcance de los posibles anuncios van a depender de la información que entreguen los gobiernos involucrados.