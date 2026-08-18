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Shakira
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¿Cómo se va a invertir el dinero que donó Shakira para reconstruir las escuelas en el Chocó?

agosto 18, 2026
Por: Miguel Pedreros
La cantante anunció que donaría importantes recursos económicos para reconstruir escuelas y permitir el acceso a los menores a la educación.

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