Shakira Programa: La Mañana ¿Cómo se va a invertir el dinero que donó Shakira para reconstruir las escuelas en el Chocó? agosto 18, 2026 Por: Miguel Pedreros La cantante anunció que donaría importantes recursos económicos para reconstruir escuelas y permitir el acceso a los menores a la educación. También le puede interesar Shakira ¿Cómo se va a invertir el dinero que donó Shakira para reconstruir las escuelas en el Chocó? Sismos Se reportan nuevos movimientos sísmicos en Colombia, Venezuela y España Terremoto en Colombia "Encontramos aquí un pueblo con mucha solidaridad": embajador israelí en Guatemala sobre labores de búsqueda tras el terremoto en Colombia Terremoto en Colombia Una mujer que resistió 63 días bajo escombros en 2005: la historia que da esperanza tras el sismo en Colombia Régimen venezolano "Se juega con el dolor de las familias": La activista Sairam Rivas alerta sobre el manejo del régimen con los presos políticos Ataque al régimen de Irán Alerta en Medio Oriente: Trump amenaza con bombardear Omán en medio del conflicto con el régimen de Irán Compartir en: