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Martes, 15 de septiembre de 2026
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España

Revelan video de cómo Mourinho observó a Mbappé y Vinícius cuando ambos decidieron tapar mensaje de apoyo a Ceuta acordado en el Real Madrid

septiembre 15, 2026
Por: Sergio García Hernández
El entrenador del Real Madrid, José Mourinho (EFE)
El entrenador del Real Madrid, José Mourinho (EFE)
El gesto de Mbappé y Vini no ha pasado inadvertido, y se han filtrado varios videos del momento.

La decisión del Real Madrid de vestir a sus jugadores con un mensaje de apoyo a la población de Ceuta en España en medio de una crisis migratoria fronteriza con Marruecos ha terminado en una polémica por cuenta de un gesto que hicieron las máximas estrellas del equipo, el francés Kylian Mbappé y el brasileño Vinícius Jr.

Ambos jugadores decidieron tapar parte del mensaje que estaba escrito en unas camisetas que se pusieron todos los jugadores del Madrid que hicieron parte de la formación titular con la que el club enfrentó al Elche este martes.

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“Todos somos caballas”, decía el mensaje inscrito en la indumentaria en relación con la forma coloquial como se les llama a los pobladores de Ceuta: caballas.

El gesto de Mbappé y Vini no ha pasado inadvertido, y se han filtrado varios videos del momento incluido uno en el que quedó retratado el director técnico del club de la capital española, José Mourinho.

En las imágenes se ve Mourinho concentrado y hay un momento en el que observa a Vini. Parece darse cuenta del comportamiento y se limita a cambiar un poco la expresión de su rostro como para relajarse y no engancharse con el polémico gesto que va más allá de su interés meramente deportivo en que el Real Madrid gane.

El partido, en el plano deportivo, fue difícil. El conjunto merengue apenas pudo superar al modesto Elche por un gol. El encuentro se saldó con un marcador final de 3 a 2.

El Real Madrid se llevó el parido sobre el final en el campo del Elche en la sexta jornada de LaLiga en otro partido en el que mostró su mejor y su peor cara.

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Un gol en propia puerta del arquero Matías Dituro (25') y otro tanto de Kylian Mbappé (33') adelantaron al Real Madrid, pero Abiel Osorio recortó de cabeza (71') y Fer Niño puso el empate (83'). Finalmente Carlos Espí salvó a los blancos en el primer minuto de descuento.

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