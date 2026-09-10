La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas reportó tres sismos con epicentro en el estado Zulia

Este jueves 10 de septiembre, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó tres sismos con epicentro en el estado Zulia.

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El primer movimiento telúrico sucedió a las 06:51 a. m. con una magnitud de 2,5 y una profundidad de 13,3 km en el suroeste de Bachaquero.

El segundo sismo ocurrió a las 10:08 a. m. con una magnitud de 3,5 y una profundidad de 15,3 km, localizado al noreste de Villa del Rosario.

Por su parte, el tercer sismo se registró a las 11:55 a. m. con una magnitud de 4,0 y una profundidad de 14,5 km. El epicentro se situó en la zona fronteriza de Maicao (Colombia) y al oeste de Sinamaica.

Según expertos, en Venezuela sigue temblando porque la corteza terrestre se está reacomodando a través de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas. Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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Según estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto devastador que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.