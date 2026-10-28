Abelardo de la Espriella encabezó megaoperativo contra el crimen en Bogotá con más de 170 capturas y allanamientos

El presidente Abelardo de la Espriella encabezó durante la madrugada de este miércoles 28 de octubre un megaoperativo contra la criminalidad en Bogotá, con intervenciones en los barrios San Bernardo y Santa Fe y un despliegue simultáneo de las autoridades en las 19 localidades de la capital.

La jornada, denominada BOSUR-KRATOS, contó con la participación de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, cuyos integrantes realizaron requisas, inspecciones y labores de vigilancia con drones. Según reportes preliminares, se registraban más de 170 capturas y varios allanamientos, a la espera de un balance oficial consolidado.

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El despliegue comenzó alrededor de la 1:15 a. m., cuando el mandatario llegó al comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, ubicado en el sector de El Salitre. Cerca de la 1:30 a. m., los uniformados comenzaron a ejecutar los procedimientos asignados en distintos puntos de la ciudad.

En el barrio San Bernardo, integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) recorrieron las carreras Octava, Novena y Décima, entre las calles Segunda y Sexta. Los procedimientos se concentraron en identificar posibles puntos de expendio de estupefacientes y verificar situaciones relacionadas con actividades delictivas.

Uno de los lugares señalados por las autoridades y la comunidad es la denominada “Olla de San Bernardo”, ubicada en la calle 5 con carrera 10. Pese a las intervenciones y a la demolición de varias edificaciones, la zona continúa siendo objeto de denuncias por problemas relacionados con el microtráfico, los atracos y las riñas.

En Santa Fe, las autoridades adelantaron requisas a personas, inspecciones en establecimientos comerciales y controles a los clientes que se encontraban en los negocios intervenidos. El uso de drones también permitió ampliar la vigilancia sobre las cubiertas de las edificaciones durante los procedimientos.

Cabe resaltar que el operativo se produjo después de varios llamados de habitantes y representantes de la comunidad sobre la presunta presencia de organizaciones delincuenciales en San Bernardo. Entre los señalamientos se encuentran la posible existencia de una oficina de sicariato, establecimientos que serían utilizados para el lavado de activos y una vivienda en la que, según las denuncias, se habrían cometido torturas y desmembramientos. Estas afirmaciones deben ser verificadas por las autoridades judiciales y no constituyen hechos demostrados por sí mismos.

El concejal de Bogotá Andrés Barrios había solicitado una intervención conjunta de las autoridades nacionales y distritales ante las situaciones denunciadas en el sector. Según el cabildante, la información recibida apunta a la posible presencia de dos estructuras criminales, una de ellas de carácter familiar.

“Denunciamos, recorrimos el sector y les pusimos la cara a las comunidades. Insistimos en que San Bernardo necesitaba una intervención de fondo. Valoramos que el presidente haya atendido este llamado y asumido el liderazgo de este operativo. Las familias necesitan sentir que el Estado está de su lado”, manifestó Barrios.

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El concejal también pidió que las investigaciones permitan identificar a los presuntos responsables y establecer posibles vínculos con redes de lavado de activos y otras actividades ilegales.

Los reportes sobre la jornada de este miércoles indicaban más de 170 capturas y varios allanamientos en Bogotá. Sin embargo, las cifras estaban pendientes de consolidación oficial para precisar el número de detenidos, las posibles incautaciones y los demás resultados de los procedimientos.

El presidente De la Espriella confirmó en su cuenta de X que encabezó el despliegue y anunció que compartiría imágenes de la jornada. La atención estará puesta en el balance definitivo de las autoridades.