Con un emotivo mensaje, Protección Civil Táchira anunció la muerte del perro rescatista 'Hades'

El equipo de Protección Civil del estado Táchira se encuentra de luto tras el fallecimiento de 'Hades', un perro especializado en búsqueda y rescate que formaba parte de la institución.

La noticia fue comunicada este martes 27 de octubre a través de las redes sociales de Protección Civil de la mencionada región.

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"Desde tu llegada a nuestra gran Familia Naranja estuviste rodeado de amor, entrega y compromiso en cada enseñanza, en cada entrega por salvar vidas como nuestro inquebrantables compromiso con el pueblo tachirense... ¡Gracias en nombre de todo el pueblo del Táchira!", redactó la instancia en Instagram.

Durante su servicio, el canino participó en distintos operativos de emergencia y despliegues especiales.

Entre ellos: labores de búsqueda en La Guaira, donde contribuyó con el trabajo de los equipos de rescate.

Tras conocerse su muerte, Protección Civil Táchira publicó un mensaje acompañado de un video para despedir al animal y recordar su labor.

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En esa línea, la institución destacó el valor de estos perros, que dedican su vida a ayudar a las personas y que dejan una huella imborrable entre quienes trabajaron con ellos.

El legado de 'Hades' invita a reconocer la importancia de los perros de búsqueda y rescate, cuyo entrenamiento y compromiso los convierten en aliados fundamentales durante situaciones de emergencia.