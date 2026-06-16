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Martes, 16 de junio de 2026
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Turismo

Concurrido destino caribeño evalúa eliminar los visados para los turistas venezolanos: "Muy pronto vamos a abrir las puertas a la nueva Venezuela"

junio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Playas de Curazao - Foto: Canva
Playas de Curazao - Foto: Canva
En las últimas horas, se conoció que un famoso destino caribeño se encuentra evaluando la eliminación de visas para los venezolanos, una decisión que podría confirmarse en los próximos meses.

En medio de la presión de Estados Unidos sobre el régimen venezolano, se han presentado varios cambios en relación a los viajes y al turismo desde y hacia Venezuela.

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Luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, la vigilancia de Washington sobre Delcy Rodríguez, nueva cabeza de la dictadura venezolana, ha permitido grandes cambios en ciertos sectores, incluido el de viajes y turismo.

En las últimas horas, se conoció que un famoso destino caribeño se encuentra evaluando la eliminación de visas para los venezolanos, una decisión que podría confirmarse en los próximos meses.

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Se trata de Curazao, el pequeño país del Caribe que atrae a miles de personas de todo el mundo por sus impresionantes playas.

El ministro de Desarrollo Económico de Curazao, Roderick Middelhof, aseguró en entrevista con la influenciadora Rachell Sandoval que la isla se encuentra evaluando eliminar el visado para los venezolanos que fue impuesto en 2021.

“Ahora mismo, estamos evaluando quitar el visado nuevamente”, informó en diálogo con Sandoval.

A su vez, resaltó que “Venezuela tuvo su tiempo en la que no necesitaban visa para entrar”, pero debido a las circunstancias políticas y económicos se impusieron restricciones en 2021.

“Queremos enfocarnos en eso y atraer turismo desde Venezuela”, dijo el funcionario.

En ese sentido, señaló que para el próximo año el gobierno de la isla invertirá una millonaria cifra para atraer turistas desde Venezuela. “En 2027 pusimos una asignación de un monto de dinero que vamos a invertir en Venezuela para atraer el turismo desde allí”, indicó.

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“Nos encantaría que más personas nos visiten”, resaltó.

Por último, el ministro aseguró que durante un consejo de ministros solicitó información para estudiar el caso de los venezolanos. “Emití una carta a nuestro consejo de ministros donde estamos intentando ver cuáles son las causas, por qué se puso el visado y de qué manera lo vamos a suavizar y en un futuro quitarlo”, señaló.

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