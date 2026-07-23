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Jueves, 23 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

"¿Y qué pasa con los difuntos?; mi hijo tiene mil kilos de escombro encima, no lo voy a permitir": padre exige rescate manual, ante la advertencia de demolición en La Guaira

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Padre de una víctima fatal de los terremotos en La Guaira, Venezuela - Foto: X
Padre de una víctima fatal de los terremotos en La Guaira, Venezuela - Foto: X
Hasta ahora, 5.398 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

A un mes de los terremotos que enlutaron a Venezuela, un padre exige el rescate manual, ante la advertencia de demolición de estructuras severamente afectadas en la OPP 25, en La Guaira.

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"¿Y qué pasa con los difuntos? Mi hijo tiene mil kilos de escombros encima, no permitiré que lo traten como escombro”, expresó el señor identificado como Yorman Antonio.

Hasta ahora, 5.398 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

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En cuanto al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

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