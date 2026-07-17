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Álvaro Uribe

"Cuando el tigre ruja contra el Centro Democrático, nos tenemos que defender": Álvaro Uribe sobre disputas por la presidencia del Senado en Colombia

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (EFE)
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (EFE)
El exmandatario aclaró que la elección del presidente del Senado no tendría relación con el apoyo a las reformas de Abelardo De La Espriella.

El expresidente Álvaro Uribe habló acerca de la disputa por la elección del presidente del próximo Senado, en la que su partido, el Centro Democrático, ha terminado distanciándose de los propósitos que tiene el Gobierno entrante del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

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El exmandatario aseguró que, si buscan atacarlos, estarán dispuestos a defenderse.“Cuando el tigre ruja contra el Centro Democrático, nos tenemos que defender, abejitas laboriosas”, aseguró.

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Uribe aclaró que la elección del presidente del Senado no tendría relación con el apoyo a las reformas.

Aseguró que, si el Pacto Histórico decide autónomamente apoyar a Honorio Henríquez, el candidato del uribismo a la presidencia del Senado, el partido seguiría respaldando el programa de De La Espriella en cuestión de iniciativas que mejoren el país.

Si el Pacto Histórico dice: ‘Votamos por Honorio Henríquez’, eso no cambia que seríamos partido de gobierno para defender sus iniciativas”, dijo el exmandatario en Blu Radio.

Asimismo, otra razón por la cual existen diferencias entre el uribismo y el Gobierno de Abelardo De La Espriella es que el expresidente asegura que algunos de los seguidores del presidente electo quieren acabar con el Centro Democrático.

“Hay una rabia contra el Centro Democrático, que lo quieren acabar. Vamos a defender este partido por sus tesis y por su trayectoria”, aseguró Uribe. “Abejitas africanas, a defendernos y a trabajar”, agregó.

Según se ha conocido, en el Senado se estaría hablando de una coalición de Defensores de la Patria, el movimiento que llevó a De La Espriella a la Presidencia.

Si el tigre ruge para acabar con el Centro Democrático, nos toca volvernos unas abejas laboriosas y defendernos, como las abejas cuando las atacan (...) A mí sí me da miedo la idea que hay en el entorno de De La Espriella de acabar con ese partido”, afirmó Uribe a Blu Radio.

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El líder del Centro Democrático ha solicitado que se respete la tradición del Congreso, según la cual, durante el primer año, la presidencia le corresponde a la bancada mayoritaria afín al Gobierno (que, en este caso, sería el uribismo), y esta decide internamente quién sería el elegido. Sin embargo, esa tradición se rompió durante el Gobierno pasado.

Por otro lado, el expresidente dijo que ha conversado con el presidente electo en un tono amable y afirmó que De La Espriella le expresó que ya se había comprometido con Deluque para esa designación, pues lo conoce desde hace años.

El partido tiene el mérito para tener el presidente del Senado”, reclamó el expresidente de la República.

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