Confirman hallazgo de talio en casillero de Zulma Guzmán, mujer señalada de envenenar con frambuesas a dos niñas en Colombia

La Fiscalía General de la Nación en Colombia entregó nuevos detalles sobre la investigación en contra de Zulma Guzmán, mujer señalada de presuntamente haber envenenado a dos niñas en Bogotá con unas frambuesas contaminadas con talio.

El ente investigador, según medios locales, recibió el dictamen oficial de Medicina Legal sobre los hallazgos tras el análisis de varios frascos encontrados en el casillero de Zulma Guzmán Castro en el club El Nogal de Bogotá.

El organismo confirmó que en los recipientes fueron detectadas muestra de talio, sustancia que habría sido usada por Guzmán para los asesinatos.

Fuentes judiciales le indicaron a el medio El Tiempo que, tras estos recientes hallazgos, la Fiscalía ya tiene la prueba reina que vincula a la empresaria, de 52 años, con posesión de talio, el veneno usado para el crimen de las dos menores, acontecido en abril de 2025.

Según estas informaciones de prensa la Fiscalía tenía evidencia técnica y testimonial que ligaba a Zulma Guzmán con la entrega de un domicilio con las frambuesas envenenadas con talio en la vivienda de Juan De Bedout, en donde se encontraban las niñas.

No obstante, faltaba en el expediente la evidencia de la posesión del talio por parte de Guzmán quien había sostenido una relación extramatrimonial con De Bodout.

Guzmán fue detenida en Londres en diciembre del año pasado en el marco de la investigación como presunta responsable de la muerte de las dos niñas.

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Una de las niñas es hija de De Bodout y la otra menor era una de sus compañeras de colegio.