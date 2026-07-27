Diosdado Cabello confirma que el régimen pedirá levantamiento de sanciones en el diálogo con la Asamblea Nacional de 2015

El ministro de Interior, Justicia y Paz del régimen venezolano, Diosdado Cabello, indicó que la dictadura de Delcy Rodríguez solicitará el levantamiento de sanciones contra Venezuela durante el proceso de diálogo que iniciará el próximo 1 de agosto entre el ilegítimo Parlamento venezolano y la Asamblea Nacional electa en 2015.

“Nosotros vamos con una sola propuesta: la paz de este país. El levantamiento de sanciones debe ser parte de ese diálogo, claro”, dijo Cabello este lunes durante la rueda de prensa semanal del PSUV.

Cabe recordar que ambas partes acordaron reunirse el próximo 1 de agosto para dar inicio a una hoja de ruta para promover la estabilidad, la democracia y la reconstrucción del país.

El anuncio lo hizo Dinorah Figuera, la enviada por Estados Unidos para negociar con la dictadura la conformación de una autoridad electoral creíble.

La Asamblea Nacional de 2015 fue la última legislatura venezolana electa en comicios reconocidos internacionalmente como democráticos, con mayoría opositora. Desde entonces, el régimen de Nicolás Maduro estableció instituciones paralelas, incluyendo una Asamblea Nacional Constituyente en 2017 y posteriores elecciones legislativas cuestionadas por la comunidad internacional.

Tras esto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el respaldo de la Administración Trump a esta iniciativa.

"Un grupo en representación de la Asamblea Nacional de 2015, la última Asamblea Nacional electa democráticamente, el grupo que reconocimos como el gobierno legítimo de Venezuela, sostuvo una reunión con el gobierno interino", declaró Rubio, según información difundida por la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

Rubio calificó el acuerdo como "un ofrecimiento muy poderoso" y señaló que el anuncio "fue recibido ampliamente en Venezuela como una muy buena noticia".

El secretario de Estado subrayó el compromiso de Washington con este proceso: "Evidentemente, veremos cómo avanza, pero consideramos que ese acuerdo fue recibido ampliamente en Venezuela como una muy buena noticia, y evidentemente es algo en lo que vamos a estar muy involucrados".

Asimismo, en las últimas horas la líder democrática venezolana María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia emitieron un comunicado conjunto dirigido a los venezolanos y la comunidad internacional, donde establecen su posición frente al nuevo mecanismo de diálogo.

Tras los terremotos del 24 de junio, que devastaron comunidades enteras dejando muerte y destrucción, Machado y González denunciaron que la ayuda organizada por la población fue bloqueada, desviada y controlada para impedir que llegara a los más necesitados.

"Reconstruir lo destruido y acompañar a las familias que lo perdieron todo no es una tarea sólo administrativa. Hace falta un gobierno nuevo con autoridad moral y capacidad gerencial", sostuvieron, enfatizando la necesidad de un gobierno que "responda a la gente, que garantice la libertad y la dignidad y que le devuelva a la República todas sus instituciones".

Recordaron el Manifiesto de Panamá, donde plantearon la liberación total de los presos políticos, el retorno incondicional de los exiliados, la creación de un ambiente de paz y libertad, y la consolidación del Gran Acuerdo Nacional para la Reconstrucción de la República.