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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Venezuela

The New York Times revela el nuevo “rol de Diosdado Cabello en Venezuela”, clave para Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello. (EFE)
Diosdado Cabello. (EFE)
Un reportaje hecho por el diario norteamericano sostiene que el ministro del Interior del régimen venezolano se ha convertido en un interlocutor de Washington tras la caída de Nicolás Maduro.

El ministro del Interior del régimen venezolano asumió un papel central en la relación con Estados Unidos luego de la caída de Nicolás Maduro, pese a que sigue siendo uno de los funcionarios más buscados por la justicia del país norteamericano. En el reportaje se describe cómo el dirigente chavista después de ser un objetivo de Washington pasó a colaborar con funcionarios de los Estados Unidos en la respuesta a la crisis que atraviesa Venezuela.

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Según el diario, Cabello ha estado participando en reuniones con diplomáticos y mandos militares de Estados Unidos en el transcurso de las labores de asistencia y reconstrucción luego de los terremotos que afectaron al país.

Entre estas, se destaca un encuentro con el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett y también otras reuniones con representantes del Comando Sur.

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La publicación hace mención de que el Departamento de Estado se mantiene vigente una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Cabello. A la vez se señala que enfrenta una acusación en una corte federal de Nueva York por presunto narcotráfico y que fue sancionado por el Departamento del Tesoro por supuestos hechos de corrupción.

Se menciona de igual forma que organismos internacionales lo han señalado por presuntas violaciones a los derechos humanos y que la Fiscalía de Chile se encuentra investigándolo por su presunta vinculación con el asesinato de un opositor venezolano en Santiago en 2024.

De acuerdo con The New York Times, el apoyo entre Washington y altos funcionarios del régimen se debe a la estrategia adoptada por la administración de Donald Trump luego de la intervención militar de enero, la cual derivó en la salida de Maduro del poder y en la conformación de una administración encabezada de manera interina por Delcy Rodríguez.

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El reportaje también afirma que, en lugar de desplazar e forma completa a las principales figuras del chavismo, Estados Unidos eligió trabajar con parte de la estructura del régimen para así, garantizar la estabilidad durante la transición.

En ese escenario, Cabello estaría manteniendo su influencia sobre los organismos de seguridad y las Fuerzas Armadas.
También aseguran que el dirigente chavista cambió significativamente su discurso público en los últimos meses.

Según la publicación, dejó atrás su retórica abiertamente anti-Estados Unidos y empezó a incitar la cooperación con Washington, además de adoptar un perfil más moderado en sus apariciones públicas.

De todas formas, el propio medio ha hecho la advertencia de que la situación jurídica de Cabello sigue igual. Consultado sobre la recompensa ofrecida por el Departamento de Estado, el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos no quiso responder directamente, a la vez que el secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró anteriormente que la política de Estados Unidos frente al funcionario "no ha cambiado".

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