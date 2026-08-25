Constructora Bolívar despliega maquinaria pesada y personal en seis frentes críticos de Cali tras el terremoto

La Constructora Bolívar movilizó recursos técnicos y humanos para apoyar las tareas de emergencia en Cali tras el terremoto del 10 de agosto, desplegando maquinaria amarilla, herramientas especializadas y personal en seis puntos críticos de la ciudad.

La iniciativa privada se suma así a los esfuerzos institucionales para atender la crisis humanitaria desencadenada por el sismo.

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Las acciones se desarrollan en coordinación institucional con la Alcaldía de Cali, Camacol Valle, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana (EDRU) y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

Además del despliegue de maquinaria, la constructora habilitó dos centros de acopio en sus sedes Vivero y Chipichape, ambas ubicadas en el Valle del Cauca, destinados a recibir donaciones para las comunidades afectadas tanto en Cali como en otras localidades del departamento.

La compañía también proporcionó alimentación e hidratación a cuerpos de socorro, voluntarios y equipos de rescatistas internacionales que participan en las operaciones.

Paralelamente, la Constructora Bolívar activó mecanismos de acompañamiento para sus colaboradores y sus familias afectados por la emergencia, ofreciendo apoyo en bienestar, salud y orientación psicológica.

La empresa, además, entregó soluciones temporales de vivienda a quienes lo requirieron y adelantó gestiones para facilitar el retorno seguro de los trabajadores a sus actividades laborales.

"Nuestra prioridad es estar cerca de las personas. En momentos de desafíos como este, la unión de todos los sectores es clave para salir adelante", afirmó Julián Perdomo, presidente de Constructora Bolívar, destacando el compromiso empresarial con la recuperación de las zonas afectadas.

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Las acciones de la constructora se complementaron con iniciativas del Grupo Bolívar y actividades de voluntariado de la Fundación Bolívar Davivienda, desarrolladas en alianza con el Banco de Alimentos y la Cruz Roja, ampliando así el alcance de la ayuda humanitaria.

La compañía informó que mantendrá su colaboración con autoridades nacionales, departamentales y locales, así como con el gremio constructor, para continuar apoyando la recuperación de los territorios afectados por el sismo.

Según estimaciones preliminares, los daños por el terremoto en Colombia podrían alcanzar hasta $40 billones, representando aproximadamente el 2% del PIB nacional.