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Casa Blanca

La Casa Blanca usa el recordado y famoso en los 90 ‘Autobús mágico’ para hacer polémica imagen en la que salen aparentes migrantes en la parte trasera del vehículo

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Casa Blanca de noche - Canva
Casa Blanca de noche - Canva
La Casa Blanca utiliza elementos de la cultura popular y recursos gráficos para presentar las deportaciones de manera directa y provocadora.

La Casa Blanca recurrió a una conocida imagen de la cultura infantil estadounidense para promocionar la política migratoria de la administración de Donald Trump. A través de su cuenta oficial en X, publicó una versión modificada de The Magic School Bus, conocida en español como El autobús mágico, bajo el nombre “The Magic Deportation Bus” —“El autobús mágico de deportación”—.

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La ilustración muestra el tradicional autobús amarillo convertido en un vehículo de deportación. En su interior aparecen varias personas esposadas, mientras que al frente se observa a la conductora del programa animado. La publicación está acompañada por la frase “Please let this be a normal field trip…” (“Por favor, que este sea un viaje escolar normal…”), una referencia directa a la serie infantil.

La publicación refleja el tono que la administración Trump ha adoptado para comunicar su ofensiva contra la inmigración irregular: en lugar de limitarse a informar sobre los operativos, la Casa Blanca utiliza elementos de la cultura popular y recursos gráficos para presentar las deportaciones de manera directa y provocadora.

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El mensaje llega, además, en un momento de fuerte intensificación de las operaciones de ICE. Según cifras reportadas esta semana, la agencia realizó casi 50.000 arrestos durante julio de 2026, el mayor número mensual de su segundo mandato, en medio de una estrategia migratoria que ha ampliado los operativos y la cooperación con autoridades locales.

Finalmente, cabe enfatizar que la imagen del “Magic Deportation Bus” no es solamente una pieza gráfica viral: funciona como parte de la estrategia de comunicación de la Casa Blanca para exhibir sus resultados en materia migratoria y reforzar públicamente el mensaje de que la administración Trump mantiene su promesa de aumentar las detenciones y deportaciones.

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