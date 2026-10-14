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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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Estados Unidos

Convocan protesta en Nueva York durante la comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores por nuevos cargos de tortura

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Cilia Flores y Nicolás Maduro | Fotos: EFE
Cilia Flores y Nicolás Maduro | Fotos: EFE
La convocatoria se produce luego de que Estados Unidos presentara un nuevo cargo contra el dictador de Venezuela y su esposa por conspiración para cometer tortura contra opositores políticos y ciudadanos norteamericanos.

Convocan protesta para este jueves 15 de octubre de 2026, a las 10:00 a. m., frente al Tribunal de Distrito de Estados Unidos donde Nicolás Maduro y Cilia Flores deberán comparecer por los nuevos cargos de tortura que les fueron imputados la semana pasada.

La convocatoria se produce luego de que Estados Unidos presentara el pasado jueves un nuevo cargo contra el dictador de Venezuela y su esposa por conspiración para cometer tortura contra opositores políticos y ciudadanos norteamericanos.

El documento judicial sostiene que Maduro y Flores participaron en un sistema de represión que, de acuerdo con los fiscales, buscaba “socavar la democracia venezolana y afianzarse en el poder” mediante violencia contra la oposición política, detenciones arbitrarias y torturas contra personas detenidas, incluidos ciudadanos de Estados Unidos.

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Cabe resaltar que la nueva imputación detalla, además, las prácticas de tortura que, según la acusación, fueron utilizadas durante el periodo en el que Maduro estuvo al frente del régimen venezolano. Entre ellas, menciona descargas eléctricas, golpes, asfixia, violación, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de alimentos y celdas de castigo.

Los fiscales también señalaron presuntos métodos de tortura psicológica, entre ellos, amenazas contra los familiares de los detenidos, incluidos sus hijos.

La acusación afirma que Maduro habría autorizado el uso de estas prácticas y supervisado un sistema destinado a perseguir y reprimir a quienes eran considerados opositores.

Este nuevo cargo se suma a las acusaciones que Maduro y Flores ya enfrentaban en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Ambos fueron capturados por fuerzas de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero de 2026 y trasladados posteriormente a Nueva York, donde permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

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