Debajo de la inmensa capa de hielo de la Antártida puede llegar a esconder uno de los sistemas montañosos más grandes de la historia de la Tierra. Un equipo internacional de investigadores halló evidencias de antiguas cordilleras con dimensiones comparables a las del Himalaya, cuyas raíces se mantienen sepultadas bajo el continente blanco.

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El estudio, publicado en la revista científica Earth and Planetary Science Letters, fue hecho por Bei Chen e Ian Campbell, investigadores que se vinculan a la Universidad Nacional Australiana (ANU). Sus resultados apuntan a que estas formaciones se crearon entre 650 y 450 millones de años en la unión del supercontinente Gondwana.

En aquel periodo, territorios que hoy son la Antártida, India y África participaron en grandes colisiones tectónicas que provocaron la formación de enormes cadenas montañosas. Los científicos piensan que estos procesos estuvieron entre los episodios de construcción de montañas más importantes registrados en la historia geológica del continente.

Ian Campbell resaltó la magnitud del fenómeno y aseguró: “Son, con diferencia, los mayores eventos de formación de montañas que han afectado a la Antártida”, según el comunicado de la Universidad Nacional Australiana.

La investigación tuvo que superar una dificultad bastante amplía: más del 99,5 % de la superficie antártica está cubierta por hielo, lo que hace que no se pueda estudiar de manera directa buena parte de sus formaciones rocosas.

Para reconstruir ese pasado, los investigadores analizaron 1.712 cristales de circón extraídos de sedimentos obtenidos por medio de perforaciones en el fondo marino alrededor del continente. Estos minerales son sobre todo resistentes y conservan información acerca de la edad, la composición química y las condiciones en las que se formaron las rocas de origen.

A partir de esos registros, el equipo encontró señales de antiguas raíces montañosas sometidas a enormes presiones. Los resultados respaldan la existencia de las denominadas supermontañas de Gondwana, un sistema que superó supuestamente en extensión a la actual cadena Alpes-Himalaya.

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No obstante, los investigadores no observaron directamente cumbres de altura que equivale al Everest. La comparación se refiere a la escala de las antiguas cordilleras y a las evidencias geológicas de sus raíces, no a una medición de picos individuales.

El hallazgo igualmente ofrece pistas de la evolución de la vida. Según los autores, la erosión de aquellas montañas transportó grandes cantidades de nutrientes a los océanos, favoreciendo la proliferación de organismos fotosintéticos y el enterramiento de carbono orgánico.

Ese proceso pudo ayudar al incremento del oxígeno atmosférico y generar condiciones favorables para la diversificación de los animales en la explosión cámbrica, hace cerca de 539 millones de años.