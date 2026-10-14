Así será la primera comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores por torturas ante tribunal de Nueva York

La justicia estadounidense avanza en el proceso judicial contra el dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes volverán al banquillo de los acusados en una audiencia este jueves en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por nuevos cargos de conspiración para cometer torturas.

Según documentación obtenida por NTN24, la citación formal convoca a ambos acusados a comparecer a las 11:00 a.m. (ET) ante el juez Alvin Hellerstein, quien leerá los cargos de tortura presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Durante la audiencia, Maduro y Flores podrán declararse culpables o no culpables de las acusaciones.

La semana anterior, la Corte Federal negó la solicitud de arresto domiciliario para Cilia Flores tras determinar que existía un "riesgo de fuga extremo".

Cabe recordar que el juicio principal se mantiene programado para 2027.

De acuerdo con el indictment emitido por el Departamento de Justicia, Nicolás Maduro y Cilia Flores habrían ordenado y supervisado torturas contra ciudadanos estadounidenses y venezolanos en centros de detención del régimen.

La acusación formal detalla que Maduro daba instrucciones específicas como "¡Sáquenles más información!" y "aprieten más", ordenando intensificar los abusos contra los detenidos.

El documento judicial señala que "Maduro Moros sugirió secuestrar a 5 o 7 miembros de las Fuerzas Armadas y sacarles la información mediante tortura".

Además, ambos acusados habrían recibido informes puntuales sobre el desarrollo de las torturas sistemáticas.

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Según la fiscalía, Maduro preguntaba "qué se le estaba haciendo a un detenido y recibía una descripción de la tortura, como tratamiento con descargas, golpizas o simulacro de ahogamiento".

En ocasiones, el dictador venezolano sugería técnicas específicas diciendo "no los dejen dormir o échenles agua", incluso "riéndose después de oír el relato del abuso de los presos".

Demóstenes Quijada, exprisionero político venezolano, manifestó que esta audiencia "se constituye en la consolidación de la esperanza de muchos, de decenas de miles que hemos sido víctimas de la agresión y la tortura por parte de la dictadura en Venezuela".

Quijada destacó que aunque los cargos se centran en ciudadanos estadounidenses, "la justicia de Estados Unidos también ha manifestado abiertamente que están absolutamente conscientes de que decenas de miles de venezolanos hemos sido víctimas de esta violación de derechos humanos".

Esta audiencia marca un hito en el proceso judicial contra la cúpula del régimen venezolano, con implicaciones significativas para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.