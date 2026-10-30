Así fue el golazo de Jhon Durán en Europa por el que piden su regreso a la Selección Colombia

El delantero colombiano Jhon Jader Durán anotó un golazo este jueves en la goleada del Benfica ante Gil Vicente en el partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Liga de Portugal.

El atacante anotó el cuarto gol con el que su equipo selló la goleada 4 a 1 para acceder a las semifinales.

Durán definió de manera magistral tras recibir en el área y con un espectacular globito venció al portero rival.

El delantero nacido en Medellín anotó con gran tranquilidad de cara al arco para el triunfo del equipo portugués.

En la ronda de semifinales, Benfica se medirá ante Porto, el próximo 5 de enero.

Durán se ha destacado como uno de los jugadores más letales dentro del área. El colombiano ha anotado cuatro tantos en tres torneos diferentes: la liga, la Europa League y la Copa de la liga.

Si bien no es titular cuando juega su equipo, Durán ha logrado anotar en varios partidos entrando desde el banco.

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Incluso, varios aficionados han pedido su regreso a la Selección Colombia teniendo en cuenta la falta de gol del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Cabe recordar que la última vez que Durán estuvo en la Selección Colombia fue hace más de un año, el 6 de junio de 2025. El delantero fue titular en el encuentro por Eliminatorias ante Perú, pero días después fue desconvocado por una supuesta lesión en la espalda.

No obstante, varios medios aseguraron que el atacante de 19 años fue desafectado por una supuesta pelea en el camerino e incluso se llegó a hablar de un enfrentamiento con el entrenador Néstor Lorenzo.