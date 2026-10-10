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Sábado, 10 de octubre de 2026
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Régimen

Coraje y valentía: así alzó su voz en Cuba alto cargo de EE. UU. por casos como el del menor Jonathan Muir

octubre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
El caso de Jonathan Muir Burgos se ha convertido en un emblema de la represión sistemática del régimen cubano. Este joven de 16 años fue arrestado arbitrariamente mientras filmaba protestas que exigían mejores condiciones de vida, en un momento en el que la isla enfrentaba cortes de energía, escasez de alimentos y medicinas. Jonathan, quien padece de deshidrosis severa, enfrentó condiciones brutales en prisión; su deterioro físico y psicológico fue evidente durante los dos meses que permaneció encarcelado. Pese a ser liberado en mayo, su libertad no es completa, afirma su familia. Jonathan permanece bajo arresto domiciliario, sin derecho a salir de Cuba para recibir tratamiento médico esencial en Estados Unidos. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammett, ha desempeñado un papel crucial al visibilizar la situación de Jonathan y otros presos políticos. “Queremos expresar nuestra preocupación por Jonathan”, afirmó Hammett en una videollamada con la familia de Muir, reafirmando el compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos en Cuba.

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