“No se está ofreciendo como una líder mesiánica”: Ledezma sobre conferencia de prensa de Machado
María Corina Machado ofreció este jueves su primera rueda de prensa desde Caracas tras su regreso a Venezuela, en un encuentro con medios, en donde trazó una ruta hacia la transición democrática que incluye elecciones presidenciales y la conformación de nuevas instituciones electorales. Para hablar sobre este tema, Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, conversó en El Informativo de NTN24.