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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella autorizó extradición de alias Allende a Estados Unidos: es señalado de ser la mano derecha de Iván Márquez

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella autorizó extradición de alias Allende - EFE
Abelardo de la Espriella autorizó extradición de alias Allende - EFE
El señalado integrante de la Segunda Marquetalia es requerido por una corte del Distrito Este de Texas por delitos relacionados con tráfico de cocaína y concierto para delinquir.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, firmó la resolución mediante la cual el Gobierno nacional concede la extradición a Estados Unidos de Allende Perilla Sandoval, señalado integrante de la denominada Segunda Marquetalia y considerado por las autoridades como uno de los hombres de confianza de alias Iván Márquez.

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La decisión se produce después de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitiera, en enero de 2026, concepto favorable frente a la solicitud presentada por Estados Unidos. De acuerdo con el expediente, el Gobierno estadounidense había solicitado en mayo de 2025 la detención provisional de Perilla Sandoval con fines de extradición, debido a un proceso que se adelanta ante la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

La acusación corresponde al caso 4:24CR-142-SDJ-KPJ, presentado el 26 de junio de 2024, y contempla dos cargos relacionados con la fabricación y distribución de cocaína, con conocimiento de que el estupefaciente sería ingresado ilegalmente a Estados Unidos, además de una asociación delictuosa para importar, fabricar y distribuir cocaína.

Asimismo, en la resolución firmada por el presidente colombiano se señala que, teniendo en cuenta el concepto emitido por la Corte Suprema y las facultades establecidas en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional decidió conceder la extradición de Allende Perilla Sandoval para que comparezca ante las autoridades judiciales estadounidenses.

Del mismo modo, el caso tiene un antecedente particular. A finales de 2023, las autoridades colombianas habían reportado la muerte de alias Allende durante una operación militar realizada en zona rural de Roberto Payán, Nariño. La propia Policía Nacional registró en su informe de gestión de 2023 que Perilla Sandoval había sido abatido el 31 de diciembre de ese año y lo identificó como cabecilla de la Estructura Coordinadora Guerrillera del Pacífico de la Segunda Marquetalia.

Sin embargo, el 22 de enero de 2024 apareció un video en el que el propio Allende aseguró estar vivo y se refirió al operativo realizado en Nariño. En ese material también denunció la muerte de civiles durante el procedimiento. Su aparición fue reportada por diferentes medios de comunicación después de que el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, hubiera confirmado públicamente su supuesto abatimiento.

Posteriormente, durante el gobierno de Gustavo Petro, Perilla Sandoval fue reconocido formalmente como integrante de la delegación de la Segunda Marquetalia para participar en los diálogos de paz. La Resolución 65 de 2024 incluyó su nombre entre los miembros representantes de esa organización.

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Ese escenario cambió durante 2026. En agosto, el Gobierno de Abelardo de la Espriella puso fin a la mesa de diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), organización relacionada con la antigua Segunda Marquetalia, y revocó el reconocimiento de varios de sus representantes, entre ellos Allende Perilla Sandoval.

Posteriormente, la Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra varios integrantes de esa estructura. En el listado apareció nuevamente Allende Perilla Sandoval, junto a otros nombres como José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza; Geovanny Andrés Rojas, alias Araña; Luis Andrés Figueroa Marín, alias Popeye; José Darley Malagón Jiménez, alias Uriel, y Henry Quiñones Angulo, alias Tocayo.

De acuerdo con el expediente de extradición conocido por la Corte Suprema, la orden de captura con fines de extradición contra Allende había sido emitida por la Fiscalía en mayo de 2025, pero no se había materializado hasta el momento en que la Corte estudió el caso.

Finalmente, con la resolución firmada ahora por Abelardo de la Espriella, el trámite de extradición avanza en Colombia para que Allende Perilla Sandoval sea puesto a disposición de las autoridades estadounidenses y responda ante la justicia de ese país por los cargos incluidos en la acusación federal.

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