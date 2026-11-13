NTN24
Viernes, 13 de noviembre de 2026
Viernes, 13 de noviembre de 2026
Shakira

¡Oficial! Shakira confirmó su regreso a Venezuela con 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Venezuela / Shakira, cantante colombiana - Fotos: X / EFE
Bandera de Venezuela / Shakira, cantante colombiana - Fotos: X / EFE
La intérprete de 'Ciega, sordomuda' se presentará en el país suramericano en 2027.

La cantante colombiana Shakira anunció oficialmente que Venezuela formará parte de su agenda de conciertos para 2027, como parte de su gira internacional 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

o

La confirmación llegó a través de sus redes sociales, donde compartió una publicación de la productora Fenix Entertainment.

Recientemente se dio a conocer que Shakira llevará su gira musical titulada 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' a Venezuela.

o

Según la información disponible, la intérprete de 'Ciega, sordomuda' se presentará en el país suramericano en 2027.

De momento, el equipo de la barranquillera no ha confirmado la fecha exacta ni la ciudad en la que desarrollará su show.

Venezuela fue incluida en la nueva extensión de la gira por América Latina y el Caribe, que también contempla fechas en Brasil, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Puerto Rico.

o

Cabe recordar que la última vez que Shakira cantó en Venezuela fue el 27 de marzo del año 2011.

En aquel entonces, Shakira hizo vibrar el Estadio de Fútbol de la Universidad Simón Bolívar (USB), en Caracas, como parte de su gira 'Sale el Sol World Tour'.

La colombiana siempre ha guardado una profunda gratitud hacia Venezuela porque fue el primer país en abrirle las puertas internacionalmente al inicio de su carrera.

Cuando todavía era una artista emergente buscando consolidarse fuera de su país natal, el público y las radios venezolanas adoptaron su música de inmediato.

Temas relacionados:

Shakira

Canción

Gira musical

Concierto

Música

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Tres años es el tiempo mínimo": así es la hoja de ruta para la transición hacia la democracia en Cuba

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Por primera vez, nos explican en qué están utilizando el dinero del petróleo”; exdiputado venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

En la mira de Diosdado Cabello y la DGCIM: regresar a Venezuela, un riesgo para los exiliados

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

"EE. UU. debe entender que un dólar para el régimen de Delcy Rodríguez no va para los venezolanos": Eduardo Battistini

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Estamos felices porque ese gringo se va”: el desafiante mensaje de los migrantes con destino a EE. UU. a Donald Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Confirman que emergencia por disparos cerca a la Casa Blanca en EE. UU. dejó al menos 6 fallecidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Estadio Sylvio Cator - Captura video Presidencia de El Salvador
Haití

Los macabros hallazgos en estadio controlado por pandillas que recuperó Bukele en Haití

Perkins Rocha (AFP)
Perkins Rocha

"Hoy fueron 20 hombres, me parece exagerado para custodiar a una sola persona": reveladora entrevista de Perkins Rocha en NTN24

Foto: International Crisis Group
ELN

Impactante video: guerrilleros del ELN muestran cómo usan drones convencionales para atacar al Ejército

Mensaje de migrantes con destino a Estados Unidos a Donald Trump - Fotos: AFP
Migrantes

“Estamos felices porque ese gringo se va”: el desafiante mensaje de los migrantes con destino a EE. UU. a Donald Trump

Migrantes - Foto: NTN24
Migrantes Estados Unidos

Avanza caravana migrante: en 2027 todos los estados de la frontera de EE. UU. con México serán gobernados por demócratas

Más de Entretenimiento

Ver más
Whitney Purvis - AFP y Canva
MTV

Whitney Purvis, estrella de '16 and Pregnant', se declaró culpable de homicidio involuntario: podría pasar 44 años en prisión

Lazo negro (símbolo de luto) / Kimmarie Johnson, actriz y modelo - Fotos: Pexels / Instagram
Fallecimiento

Murió Kimmarie Johnson, actriz de 'Beverly Hills, 90210'

Sebastián Lelio (AFP)
Cine

Luto en el cine mundial: murió el director Sebastián Lelio, ganador del Óscar por “Una mujer fantástica”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

IDEA y la dignidad humana como frontera de la democracia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Nayib Bukele

Bukele y los bombardeos que encienden la esperanza de un pueblo en el olvido

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Guerrilla del ELN - Foto: EFE
Régimen venezolano

Revelan que pudo haber participación de fuerzas de EE. UU. en el bombardeo del régimen de Venezuela contra el ELN

Dinosaurios - Canva
Dinosaurios

Descubren restos de sangre de dinosaurio de hace 115 millones de años, los más antiguos hallados nunca, en país de Sudamérica

Reacción de EEUU ante nombramiento de Oliver Blanco como nuevo canciller del régimen venezolano - Foto: EFE
Venezuela

Nuevo canciller del régimen venezolano se reúne con representante de EE. UU.: prometió "fortalecer el diálogo" con Washington

Flávio Bolsonaro - AFP
Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro dice que liderará la oposición y denuncia que la justicia de Brasil le pidió su pasaporte para prohibir su salida del país

Protestas en Europa | Fotos: EFE
Protestas

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Donald Trump. presidente de Estados Unidos - Foto: AFP
Estados Unidos e Irán

Para Trump “es necesario acabar este problema cuanto antes”: analista sobre el conflicto EEUU-Irán

Selección Argentina (EFE)
Fútbol

Argentina inicia la era post Messi con dos partidos ante duros rivales y selecciones latinoamericanas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023