Nuevas revelaciones sobre el cuestionado empresario que se convirtió en pieza clave del acuerdo petrolero entre EE. UU. y el régimen de Venezuela

El cuestionado empresario venezolano Alejandro Betancourt emergió recientemente como figura central en el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y el régimen de Delcy Rodríguez en Venezuela. Recientemente, la agencia Reuters reveló, citando funcionarios de la administración del presidente Donald Trump bajo anonimato, que las pesquisas en su contra fueron suspendidas por fiscales de Florida a principios de este año.