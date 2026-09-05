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Sábado, 05 de septiembre de 2026
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Régimen de Venezuela

Nuevas revelaciones sobre el cuestionado empresario que se convirtió en pieza clave del acuerdo petrolero entre EE. UU. y el régimen de Venezuela

septiembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
El cuestionado empresario venezolano Alejandro Betancourt emergió recientemente como figura central en el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y el régimen de Delcy Rodríguez en Venezuela. Recientemente, la agencia Reuters reveló, citando funcionarios de la administración del presidente Donald Trump bajo anonimato, que las pesquisas en su contra fueron suspendidas por fiscales de Florida a principios de este año.

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