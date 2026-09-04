Presidente de Colombia anunció la captura de alias ‘Firulais’: "Participó en la planeación de un atentado contra mi vida"

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este viernes que fue capturado un temido francotirador que hace parte de la organización criminal del ELN.

Expresó que el capturado habría participado en la planeación de un atentado contra su vida.

“¡Capturado alias “Firu” o “Firulais”, francotirador del ELN que participó en la planeación de un atentado contra mi vida! Ayer, en Ocaña, Norte de Santander, nuestra Policía Nacional, a través de inteligencia y la DIJIN, en coordinación con la Operación Esparta, capturó a este integrante del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, especializado en acciones de francotiro”, precisó el presidente.

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De la Espriella aseveró que de acuerdo con información de inteligencia a ‘Firulais’ habría sido “designado por el Estado Mayor del Frente de Guerra Nororiental para participar en la planeación y ejecución de una acción armada” contra él.

“También es señalado como responsable del homicidio de tres policías en Río de Oro, Cesar, y de participar en acciones mediante francotiradores, drones con explosivos y artefactos explosivos contra nuestra Fuerza Pública”, expresó.

El mandatario informó, a su vez, que ‘Firulais’ tiene orden de captura por homicidio agravado en persona protegida y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

“A los terroristas del ELN les digo: no les tengo miedo. Las amenazas contra mi vida no van a detener la ofensiva del Estado. Por el contrario, fortalecen mi determinación de combatirlos hasta someterlos al imperio de la Constitución y la ley. Colombia no se arrodilla ante el terrorismo”, expresó.

De La Espriella este viernes también anunció que expidió los actos administrativos que ponen fin a las mesas de diálogo y conversaciones sociojurídicas creadas durante la administración de Gustavo Petro.