María Corina Machado recorrió La Guaira y escuchó el reclamo de un ciudadano: "¿Qué vas a hacer tú por este poco de pobres que estamos aquí? Dime, que yo te ayudo"

Un habitante del estado La Guaira protagonizó un momento de reclamo en el transcurso del recorrido que hizo este miércoles la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado por una de las regiones más golpeadas por los terremotos que sacudieron a Venezuela en junio.

En un video divulgado en redes sociales, el ciudadano se acercó a Machado para expresarle su inconformidad con la situación del país y preguntarle qué hará para ayudar a las personas de bajos recursos que siguen pasando por dificultades.

“¿Qué vas a hacer tú por este poco de pobres que estamos aquí? Este gobierno no sirve para una paja. Dime, que yo te ayudo”, le expresó el hombre a la dirigente venezolana durante el encuentro.

El ciudadano también planteó una pregunta que resume su descontento con la situación del territorio: “¿Cuándo vamos a salir de este desorden?”.

Las imágenes dejan ver el acercamiento del habitante a Machado en medio de su recorrido por la entidad costera. Su intervención estuvo enfocada en la precariedad que, según expresó, enfrentan los ciudadanos y en la necesidad de hallar respuestas para quienes tienen menos recursos.

El video empezó a circular en redes sociales y llamó la atención por el tono directo con el que el hombre se dirigió a la ganadora del Nobel de la Paz. En sus palabras, así como de cuestionar la gestión gubernamental, habló sobre su disposición a colaborar con Machado para atender las necesidades de la población.

La visita de Machado a La Guaira hace parte de las actividades públicas que está desarrollando desde su regreso a Venezuela, después de permanecer fuera del país. Se trata de su primera visita a la entidad desde los terremotos y de uno de sus primeros recorridos por comunidades que fueron afectadas por la emergencia.

Los movimientos sísmicos del 24 de junio provocaron graves daños en viviendas, infraestructura y servicios públicos en diferentes regiones venezolanas. La Guaira fue una de las zonas más perjudicadas, con sectores como Caraballeda, Catia La Mar y Macuto entre los lugares afectados.

La emergencia dejó a numerosas familias frente a la necesidad de recuperar sus hogares y reconstruir sus condiciones de vida, mientras seguían las labores de recuperación.

Antes de llegar a La Guaira, Machado realizó un recorrido por diferentes localidades venezolanas luego de su regreso al país el domingo 25 de octubre. Su presencia en las comunidades afectadas coincidió con las demandas de ciudadanos que reclaman soluciones a sus dificultades económicas y sociales.

El encuentro con el habitante de La Guaira dejó ver una de esas preocupaciones: la urgencia de atender a los sectores más vulnerables y la expectativa de que quienes aspiran a conducir el país presenten respuestas concretas frente a sus necesidades.