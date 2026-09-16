Crisis en Cuba: EE. UU. enviará ayuda humanitaria a cinco provincias pese a las tensiones con el régimen

El Gobierno de Estados Unidos confirmó el envío de nuevos cargamentos de ayuda humanitaria destinados a cinco provincias de Cuba, en una iniciativa canalizada a través de la red asistencial de la Iglesia Católica para atender la creciente escasez de insumos básicos en la isla.

El anuncio se dio tras una reunión de trabajo entre el encargado de negocios de la sede diplomática estadounidense en La Habana, Mike Hammer, y la directiva del régimen cubano.

La asistencia directa desembarcará en las próximas semanas en las provincias de Camagüey, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Matanzas y Pinar del Río, priorizando la entrega de alimentos de primera necesidad, artículos de higiene y sistemas de potabilización de agua a familias en condición de vulnerabilidad.

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“Coordinamos con el equipo de Cáritas la llegada de más ayuda humanitaria orientada a beneficiar de forma directa al pueblo cubano mediante organizaciones independientes y confiables”, informaron voceros de la misión diplomática de EE. UU.

La nueva entrega da continuidad al cargamento recibido en la diócesis de Santa Clara, donde voluntarios distribuyeron módulos de alimentos y productos sanitarios en comunidades parroquiales de Quemado de Güines y Rancho Veloz.

Las operaciones forman parte del programa de 100 millones de dólares anunciado en mayo por el Departamento de Estado, diseñado para eludir la mediación de la dictadura del Ejecutivo cubano y entregar donaciones mediante entidades religiosas.

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Mientras Washington sostiene medidas de asfixia económica como el bloqueo petrolero e intensifica la presión sobre el régimen cubano para exigir reformas políticas y estructurales, la entrega de estos insumos alimentarios y sanitarios busca mitigar directamente el impacto de la crisis en los sectores más vulnerables del país.