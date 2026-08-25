NTN24
Martes, 25 de agosto de 2026
Martes, 25 de agosto de 2026
Polvo del Sahara

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informa que polvo del Sahara llegará a Venezuela entre el 25 y el 28 de agosto

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Partículas de polvo son vistas en Caracas (Venezuela), por una enorme nube de polvo del desierto del Sahara. - Foto de referencia: EFE
Partículas de polvo son vistas en Caracas (Venezuela), por una enorme nube de polvo del desierto del Sahara. - Foto de referencia: EFE
Las nubes de polvo del desierto del Sahara llegan a Venezuela y el Caribe debido a una combinación de fuertes vientos y una masa de aire seca conocida como la Capa de Aire Sahariana.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, a Venezuela llegará una nueva nube de polvo del Sahara.

o

De acuerdo con la instancia, tal fenómeno tendrá su paso por el territorio nacional entre el 25 y el 28 de agosto.

Antes de finalizar el mes de junio, la organización reportó que esta nube provocará concentraciones que oscilarán entre leves y moderadas.

También acotó en ese momento que el fenómeno tendrá mayor incidencia en la franja norte costera, la región central y el oriente del país.

o

Las nubes de polvo del desierto del Sahara llegan a Venezuela y el Caribe debido a una combinación de fuertes vientos y una masa de aire seca conocida como la Capa de Aire Sahariana (SAL, por sus siglas en inglés).

Durante los meses de primavera y verano, el intenso calor del desierto calienta el aire sobre el Sahara.

Este aire caliente y cargado de millones de partículas de arena se eleva a gran altura en la atmósfera (entre 1.5 y 6 kilómetros de altura).

o

El desierto del Sahara es el más cálido y grande del mundo, abarcando más de 9,4 millones de kilómetros cuadrados en el norte de África y extendiéndose por países como Argelia, Egipto y Marruecos.

Temas relacionados:

Polvo del Sahara

INAMEH

Caribe

Caracas

La Guaira

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

María Claudia Tarazona: "desde el primer momento del asesinato, yo le dije a la señora fiscal, yo creo que el esquema de Miguel estaba infiltrado"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Organizaciones en Venezuela exigen un cronograma basado en auditorías para el retorno a clases

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Colombia se encuentra en medio de una fuerte crisis en el sistema de salud

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Corte Constitucional aprueba parcialmente reforma pensional impulsada por Gobierno Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Migrantes venezolanos | Foto: EFE
Migración de venezolanos a Colombia

"No podemos ser condescendientes con la impunidad": expertos sobre deportaciones en Colombia

Delcy Rodríguez y Cilia Flores - Fotos: AFP
Cilia Flores

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Práctica del Comando Sur en el Caribe / FOTO: Captura de pantalla
Comando Sur

Nueva demostración de fuerza de EEUU: Militares a bordo de un destructor disparan hacía objetivos en el Caribe

Las alcabalas por medio de las cuales se beneficiaba Diosdado terminarán, según Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Régimen venezolano

¿Ahora Diosdado Cabello cómo amedrentará? Delcy Rodríguez anuncia la eliminación de las alcabalas

Delcy Rodríguez/ Carlos Giménez - Fotos AFP
Carlos A. Giménez

Con este contundente mensaje el congresista de EE. UU. Carlos Giménez exigió la salida de Delcy Rodríguez del poder

Más de Actualidad

Ver más
Terremoto en Indonesia | Foto: AFP
Terremoto en Indonesia

Autoridades en Indonesia piden evacuaciones tras fuerte terremoto de magnitud 7,7

Banda presidencial de Abelardo De La Espriella - EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

Está sería la banda presidencial que portaría Abelardo De La Espriella: está hecha con oro

Bandera de Irán (Canva) - Donald Trump (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Ejército de Estados Unidos publicó imagen de poderosa aeronave que sobrevoló "Oriente Medio" tras escalada en confrontación con régimen de Irán

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Terremoto en Indonesia | Foto: AFP
Terremoto en Indonesia

Autoridades en Indonesia piden evacuaciones tras fuerte terremoto de magnitud 7,7

Banda presidencial de Abelardo De La Espriella - EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

Está sería la banda presidencial que portaría Abelardo De La Espriella: está hecha con oro

Dolly Parton (AFP)
Música

Murió a los 80 años la leyenda de la música country Dolly Parton recordada por temas como 'Jolene'

Bandera de Irán (Canva) - Donald Trump (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Ejército de Estados Unidos publicó imagen de poderosa aeronave que sobrevoló "Oriente Medio" tras escalada en confrontación con régimen de Irán

Presos políticos - EFE
Estados Unidos

Se conoce la versión que entregó Diego Serna, exfutbolista colombiano detenido en Estados Unidos por presunto tráfico de drogas

UEFA | Foto: EFE
FIFA

La UEFA volvió a lanzar una dura advertencia tras la idea de la FIFA de vender parte del Mundial: “No puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse”

Ceuta, España - Foto EFE
Ceuta

Así viven los migrantes marroquíes en Ceuta, España, tras 18 días de la potente avalancha migratoria

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023