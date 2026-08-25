El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informa que polvo del Sahara llegará a Venezuela entre el 25 y el 28 de agosto

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, a Venezuela llegará una nueva nube de polvo del Sahara.

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De acuerdo con la instancia, tal fenómeno tendrá su paso por el territorio nacional entre el 25 y el 28 de agosto.

Antes de finalizar el mes de junio, la organización reportó que esta nube provocará concentraciones que oscilarán entre leves y moderadas.

También acotó en ese momento que el fenómeno tendrá mayor incidencia en la franja norte costera, la región central y el oriente del país.

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Las nubes de polvo del desierto del Sahara llegan a Venezuela y el Caribe debido a una combinación de fuertes vientos y una masa de aire seca conocida como la Capa de Aire Sahariana (SAL, por sus siglas en inglés).

Durante los meses de primavera y verano, el intenso calor del desierto calienta el aire sobre el Sahara.

Este aire caliente y cargado de millones de partículas de arena se eleva a gran altura en la atmósfera (entre 1.5 y 6 kilómetros de altura).

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El desierto del Sahara es el más cálido y grande del mundo, abarcando más de 9,4 millones de kilómetros cuadrados en el norte de África y extendiéndose por países como Argelia, Egipto y Marruecos.