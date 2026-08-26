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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Clan del Golfo

Les quemaron todo: Policía de Colombia da golpe a campamento de minería ilegal del 'Clan del Golfo'

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Ministerio de Defensa de Colombia
Foto: Ministerio de Defensa de Colombia
La Policía Nacional, a través del Cuerpo de Carabineros, ejecutó las operaciones que resultaron en la intervención de seis puntos de extracción minera.

El Ministerio de Defensa de Colombia anunció un golpe significativo contra las finanzas del Clan del Golfo mediante operaciones que afectaron en $9.700 millones de pesos las arcas de esta organización criminal en el departamento de Antioquia.

Las acciones se concentraron en la intervención de 11 puntos de extracción ilícita de oro.

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La Policía Nacional, a través del Cuerpo de Carabineros, ejecutó las operaciones que resultaron en la intervención de seis puntos de extracción minera.

Durante estos procedimientos, las autoridades lograron la inutilización de equipos industriales valuados, incluyendo 8 motores industriales, 116 motobombas, 32 clasificadoras y 8 dragas utilizadas en la explotación ilegal del mineral.

En el municipio de Urrao, las fuerzas del orden llegaron hasta cinco puntos adicionales de extracción ilegal, donde fueron inutilizadas 16 excavadoras y 8 motores industriales.

"¡Cero tregua al crimen: el Estado impone el orden!", expresó el Ministerio de Defensa a través de sus canales oficiales. La cartera ministerial enfatizó que estas acciones buscan restar capacidad criminal a las subestructuras armadas que operan en la región.

Según el comunicado oficial, "el crimen organizado está sintiendo la ofensiva legítima del Estado contra quienes convierten la minería ilegal en fuente de lucro y financiación de la violencia".

El Clan del Golfo, una de las principales estructuras criminales de Colombia, ha diversificado sus actividades ilícitas más allá del narcotráfico, incluyendo la explotación ilegal de minerales como fuente importante de recursos económicos.

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La minería ilegal no solo genera ingresos millonarios para estas organizaciones, sino que también causa graves daños ambientales en las regiones donde opera.

Las autoridades destacaron que la operación forma parte de una ofensiva integral del Estado colombiano contra las economías ilegales que alimentan la violencia en el país.

A su vez, la inutilización de maquinaria pesada busca desarticular la capacidad operativa de estos grupos para continuar con la extracción ilegal de minerales.

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