"No nos habíamos preparado para esto": presidente del Bayern de Múnich se muestra consternado por disfunción neurológica que sufre estrella del equipo

Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern de Múnich, se mostró consternado en una entrevista dada a la televisión alemana por la dura condición que atraviesa el futbolista alemán Jamal Musiala, una de las máximas estrella del equipo.

A Musiala, cabe recordar, se le diagnosticó una disfunción neurológica que le ha provocado dos desvanecimientos en la pretemporada.

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“Estábamos al corriente del problema desde hacía mucho", explicó Hoeness en una entrevista con la cadena RTL.

El presidente de honor del Bayern aseguró que según los neurólogos que siguen a Musiala, no hay contraindicaciones para la práctica de deporte de alto nivel.

"El fin de semana pasado, durante el primer incidente, nos coordinamos rápidamente y se decidió que habrá un apoyo incondicional a Jamal a todos los niveles. Sé que ahora vuelve a estar en seguimiento médico", precisó.

Para el presidente de honor la situación es un drama, “sobre todo para Jamal”. “Esos dos incidentes del sábado y de ayer son un problema primero para Jamal pero también a medio plazo para el Bayern. No tenemos palabras, no nos habíamos preparado para esto. Tenemos que aprender a gestionar la situación", precisó.

Musiala, de 23 años, sufrió dos desmayos en menos de tres días, primero en Múnich contra el RB Leipzig y el martes en Heidenheim, en amistosos para preparar la temporada 2026-2027.

El martes, el internacional alemán explicó en su cuenta Instagram que estos "breves episodios de ausencia, temporales y fácilmente tratables" se deben a una "disfunción neurológica" y precisó que no existen "riesgos suplementarios para la salud".

Para la neuróloga Maria Ilyas Feldmann de la clínica universitaria Ruppin Brandeburgo, "no es posible establecer un diagnóstico a partir de la información que se hizo pública", declaró a la agencia de prensa alemana SID.

"El término 'disfunción neurológica' es muy vago y puede cubrir causas muy diferentes. Incluso si se tratase de una epilepsia, eso no quiere decir que se tenga que excluir el deporte de alto nivel", aseveró.

Es "una enfermedad neurológica frecuente, y en numerosos casos se trata muy bien", estimó esta especialista en epilepsia.

Según indicó, "cerca de dos terceras partes de los pacientes pueden vivir exentos de crisis bajo un tratamiento médico apropiado”. “En principio, el fútbol profesional sigue siendo posible con epilepsia", expresó.

Musiala participó en varios de los partidos que disputó la selección alemana en el Mundial de 2026 que terminó el pasado 19 de julio.