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Lunes, 07 de septiembre de 2026
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Censura en Venezuela

ONG dedicada al monitoreo de las restricciones en Internet, informa que en Venezuela la censura digital mantiene bloqueados 202 dominios

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Un hombre trabajando en un computador portátil - Foto de referencia: Pexels
Un hombre trabajando en un computador portátil - Foto de referencia: Pexels
Ante la migración del periodismo a la web, el régimen mantiene bloqueados de manera permanente cientos de dominios de internet, impidiendo el acceso libre a portales de noticias nacionales e internacionales.

Este lunes, una organización no gubernamental dedicada al monitoreo de las restricciones en Internet informó que en Venezuela la censura digital mantiene bloqueados cientos de dominios.

Se trata de la ONG VE sin filtro, la cual alertó que al menos 202 dominios de Internet permanecen bloqueados en Venezuela, en su mayoría vinculados con medios de comunicación y plataformas informativas.

En su reporte, VE sin filtro sostuvo que el régimen venezolano “censura arbitrariamente medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, redes sociales y herramientas digitales”.

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Ante la migración del periodismo a la web, el régimen mantiene bloqueados de manera permanente cientos de dominios de internet, impidiendo el acceso libre a portales de noticias nacionales e internacionales.

Es de conocimiento público que la persecución, el hostigamiento y la censura contra la prensa en Venezuela continúan vigentes.

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Gremios periodísticos y organizaciones de derechos humanos documentan, hasta el sol de hoy, agresiones constantes.

Hasta el momento, la prensa en Venezuela se encuentra en una situación de extrema gravedad y asfixia sistemática.

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Esta nación suramericana ocupa el puesto 160 de 180 países en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras.

Expertos aseguran que, durante casi tres décadas de régimen chavista, se ha consolidado una política de "hegemonía comunicacional" mediante censura y persecución.

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