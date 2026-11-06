Cubana Yoani Sánchez denuncia amenazas del régimen tras ser detenida varias horas y desafía a la dictadura: “Quieren que apague los micrófonos. Pero no los voy a apagar”

La periodista cubana Yoani Sánchez denunció este viernes que la Policía la amenaza, un día después de que fuera detenida durante varias horas en La Habana.

“Quieren que me calle, quieren que me vaya, quieren silenciarme”, escribió en redes sociales la fundadora y directora del medio digital 14ymedio.

Sánchez fue arrestada el jueves al salir de su casa y quedó en libertad ese mismo día. En un video publicado en YouTube, contó que tres hombres vestidos de civil la detuvieron y la trasladaron a una estación de policía de la capital, donde, según su relato, le atribuyeron “varios cargos, entre ellos el de propaganda contra el orden constitucional”.

“Quieren que apague los micrófonos. Pero no los voy a apagar”, afirmó la comunicadora, quien además dijo haberse horrorizado con lo que presenció en la dependencia: “decenas, incluso cientos de cubanos” son arrestados a diario en La Habana por no tener una dirección de la capital en su documento de identidad.

Los llaman “ilegales” y son enviados de vuelta a sus provincias, aseguró.

La detención de Sánchez no fue un caso aislado. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y María Cristina Labrada, integrante de ese movimiento, también estuvieron arrestadas durante varias horas.

Este viernes, Sánchez, la periodista independiente Camila Acosta y la disidente Anna Sofía Benítez denunciaron un despliegue policial en los alrededores de sus viviendas.

Benítez escribió en X que ella y su madre están “bajo asedio desde esta mañana”.

Una fuente de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, que habló con la AFP bajo condición de anonimato, indicó que todo “parecía indicar” que varios invitados a una actividad cultural organizada por la sede diplomática el viernes en la noche estaban bajo arresto domiciliario y no pudieron asistir.

Una voz reconocida internacionalmente

Sánchez ha recibido numerosos premios por su trabajo sobre Cuba. En 2008 ganó el Premio Ortega y Gasset, uno de los más prestigiosos del periodismo en español, y ese mismo año la revista Time la incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo.

Una ley de 2023 reconoce únicamente a los medios estatales en Cuba. Aunque en la última década surgieron medios digitales independientes, los residentes en la isla solo pueden acceder a ellos mediante VPN.

En el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras, Cuba ocupa el puesto 160 entre 180 países.