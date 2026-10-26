Abelardo de la Espriella anunció golpe al ELN en el Catatumbo: así dejó ver el cuerpo de alias ‘Cali’, señalado de manejar las finanzas y las extorsiones

Un contundente golpe contra las finanzas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se registró en Norte de Santander, luego de que las autoridades confirmaran la neutralización de Luis Eliecer Contreras Buitrago, alias ‘Cali’ o ‘Pachelero’, señalado de ser el cabecilla financiero del frente Juan Fernando Porras de esa guerrilla.

El resultado de la operación fue confirmado este lunes 26 de octubre por el presidente Abelardo de la Espriella, quien destacó la acción conjunta de la Fuerza Pública en zona rural del municipio de Sardinata, en la región del Catatumbo. De acuerdo con la información oficial, el hombre tenía más de 20 años de trayectoria criminal dentro de esa estructura armada.

El operativo se desarrolló en la vereda Fátima, con la participación de tropas del Batallón de Artillería de Campaña n.º 30, adscrito a la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

Cabe resaltar que durante la intervención también fueron capturados dos presuntos integrantes de la organización criminal. Asimismo, las autoridades incautaron un fusil AK-47, una pistola, una escopeta calibre 22 y una granada de mano, entre otros elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

¿Quién era alias 'Cali' o 'Pachelero'?

Según el perfil criminal divulgado por las autoridades, Luis Eliecer Contreras Buitrago se desempeñaba desde hacía cinco años como cabecilla financiero del frente Juan Fernando Porras del ELN.

Del mismo modo, era señalado de liderar una estructura de milicias dedicada a las extorsiones contra los sectores minero, agrícola y comercial en Sardinata, Bucarasica y el sector conocido como la Y de Astilleros. Estas actividades ilegales, de acuerdo con la información oficial, representaban una fuente de financiación para esa estructura armada.

Contra alias Cali también existía una orden de captura solicitada por la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Tras conocerse el resultado, Abelardo de la Espriella aseguró que su Gobierno no permitirá que campesinos, agricultores y comerciantes continúen siendo víctimas de las presiones de los grupos armados ilegales.

“¡Que lo entiendan los narcoterroristas: se les acabó el tiempo de extorsionar, amenazar y aterrorizar a los colombianos!”, escribió el mandatario en su cuenta de x.

En el mismo sentido, cabe resaltar que este resultado se conoce pocos días después de otra operación de la Fuerza Pública en Sardinata contra las economías ilegales del ELN. El pasado 21 de octubre, el Gobierno informó sobre la destrucción de un laboratorio para el procesamiento de cocaína en la vereda San Roque, atribuido al frente Juan Fernando Porras.

En esa acción, las autoridades reportaron la incautación de 1.149 kilogramos de cocaína, 151 kilogramos de pasta base de coca y sustancias químicas utilizadas en la producción de estupefacientes. La afectación económica fue estimada oficialmente en 1.067 millones de pesos. Se trató de una operación distinta a la que dejó la muerte de alias Cali.

Las nuevas acciones militares se producen en una región estratégica para las estructuras armadas ilegales por su ubicación fronteriza y la presencia de economías ilícitas. Con estos procedimientos, las autoridades buscan debilitar las fuentes de financiación y las capacidades logísticas de los grupos criminales que operan en Norte de Santander.