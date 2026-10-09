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Viernes, 09 de octubre de 2026
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Terremoto en Panamá

"No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden": José Raúl Mulino sobre el potente sismo que sacudió Panamá

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
José Raúl Mulino, presidente de Panamá - Foto: EFE
José Raúl Mulino, presidente de Panamá - Foto: EFE
De acuerdo con los datos preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó en Pitaloza Arriba, distrito de Los Pozos, provincia de Herrera, a una profundidad aproximada de 33 kilómetros.

Un sismo de magnitud 7,7 sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre a las 12:56 p. m. (hora local).

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De acuerdo con los datos preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó en Pitaloza Arriba, distrito de Los Pozos, provincia de Herrera, a una profundidad aproximada de 33 kilómetros.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el presidente panameño, José Raúl Mulino, habló sobre la emergencia.

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"He solicitado a @DinoskaDinoska y organismos que informen sobre los efectos llamando a la calma. No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden", dijo el mandatario.

Tras el temblor, el Centro de Alerta por Tsunamis emitió un aviso preventivo ante la posibilidad de que se generaran olas de tsunami en las costas del Pacífico de Panamá, Colombia, Costa Rica y otros países de la región.

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Aunque Panamá no suele figurar entre los países de la región más asociados con grandes catástrofes sísmicas, su ubicación en una zona de actividad tectónica lo ha expuesto a terremotos que han dejado importantes daños y víctimas mortales.

Uno de los episodios más devastadores de su historia fue el ocurrido el 7 de septiembre de 1882, conocido como el 'Gran Terremoto de Panamá'.

El movimiento telúrico alcanzó una magnitud estimada de 7,9 y tuvo su epicentro en el golfo de San Blas.

El sismo provocó severas afectaciones en las ciudades de Panamá y Colón, donde destruyó edificaciones coloniales y ocasionó daños en la infraestructura ferroviaria, incluido el colapso de tramos del ferrocarril.

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