Golpe financiero a disidencias de ‘Iván Mordisco’: Operativo conjunto de Ejército y Armada en Nariño deja un muerto y la incautación de 675 millones de pesos

En el marco del despliegue de seguridad territorial y la estrategia de asfixia financiera contra los grupos armados al margen de la ley, unidades del Ejército Nacional y la Armada de Colombia interceptaron una embarcación de carga en la jurisdicción del municipio de El Charco, departamento de Nariño.

Durante la inspección táctica del transporte marítimo, los efectivos de la Fuerza Pública incautaron la suma de 675 millones de pesos en efectivo, suma que presuntamente pertenecía a las arcas del Bloque Occidental Jacobo Arenas, facción bajo la conducción del criminal conocido como alias Iván Mordisco.

El procedimiento militar desencadenó un choque armado cuando los ocupantes de la embarcación abrieron fuego contra el personal militar para evitar la requisa de las divisas.

Durante la respuesta defensiva y el intercambio de disparos, las tropas neutralizaron a un combatiente de la estructura delictiva y aseguraron la zona para el ingreso de las unidades judiciales de la Fiscalía General de la Nación.

“El golpe asestado a las finanzas del Bloque Occidental Jacobo Arenas ratifica la determinación de las Fuerzas Militares para desmantelar las redes económicas del terrorismo en el Pacífico sur. La interceptación de este flujo de capital evita el financiamiento de operaciones criminales y el abastecimiento logístico de las estructuras armadas en el departamento de Nariño”, confirmaron voceros del comando conjunto tras la finalización del operativo.

La incautación de este dinero en efectivo afecta de forma directa la capacidad operativa de las disidencias para el pago de nóminas ilegales y la adquisición de material de guerra en el litoral pacífico.

Las investigaciones de las autoridades buscan precisar la ruta de origen y el destino final del capital confiscado, el cual quedó bajo custodia de los organismos judiciales competentes para los trámites de extinción de dominio.

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La Fuerza Pública mantiene el despliegue de patrullajes marítimos y la vigilancia intensiva sobre los corredores estratégicos de Nariño para garantizar la tranquilidad de las comunidades rurales y erradicar las fuentes de financiamiento del crimen organizado.