Neutro Shorty anunció nueva fase de obras de su iniciativa social 'Nueva Esperanza' para ayudar a afectados por el doblete sísmico en Venezuela

El reconocido rapero venezolano Neutro Shorty anunció el inicio de la 'Fase 2' de su iniciativa social 'Nueva Esperanza' para construir viviendas a familias de La Guaira que lo perdieron todo tras el doblete sísmico.

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Según el artista, el proyecto entró formalmente en su 'Fase 2' tras recaudar fondos e insumos necesarios.

"Dios los bendiga, nos encontramos acá, en el terreno donde se van a realizar las viviendas para los hermanos que fueron afectados por la tragedia de La Guaira este 24 de junio", dijo Neutro Shorty en un video difundido en redes sociales.

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Posteriormente, añadió: "Esto me hizo aprender que puedo utilizar mis redes y mi influencia para hacer cosas como esta".

Por otra parte, cabe acotar que el régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros.