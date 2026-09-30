NTN24
Miércoles, 30 de septiembre de 2026
Miércoles, 30 de septiembre de 2026
Neutro Shorty

Neutro Shorty anunció nueva fase de obras de su iniciativa social 'Nueva Esperanza' para ayudar a afectados por el doblete sísmico en Venezuela

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Rapero venezolano Neutro Shorty / Excavadora - Fotos: Instagram / EFE
Rapero venezolano Neutro Shorty / Excavadora - Fotos: Instagram / EFE
Según el artista, el proyecto entró formalmente en su 'Fase 2' tras recaudar fondos e insumos necesarios.

El reconocido rapero venezolano Neutro Shorty anunció el inicio de la 'Fase 2' de su iniciativa social 'Nueva Esperanza' para construir viviendas a familias de La Guaira que lo perdieron todo tras el doblete sísmico.

o

Según el artista, el proyecto entró formalmente en su 'Fase 2' tras recaudar fondos e insumos necesarios.

"Dios los bendiga, nos encontramos acá, en el terreno donde se van a realizar las viviendas para los hermanos que fueron afectados por la tragedia de La Guaira este 24 de junio", dijo Neutro Shorty en un video difundido en redes sociales.

o

Posteriormente, añadió: "Esto me hizo aprender que puedo utilizar mis redes y mi influencia para hacer cosas como esta".

Por otra parte, cabe acotar que el régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

o

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros.

Temas relacionados:

Neutro Shorty

familias afectadas

Terremoto en Venezuela

Sismo

Viviendas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Progreso? La barbarie de la tiranía venezolana sigue cobrando la vida de prisioneros políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Cuba, Venezuela y Nicaragua son llagas profundas": expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Venezuela ahora es grande": Trump dice que está ayudando a los venezolanos a hacerse ricos otra vez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Asamblea Nacional del régimen inicia proceso para elegir 32 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Régimen de Ortega en la mira: Senado de Estados Unidos debate crisis en Nicaragua

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Casa Blanca - Foto AFP
Casa Blanca

Indignación por respuesta en vivo y voz alta de funcionario a Trump sobre Venezuela: así fue el diálogo

Rick Scott, senador de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Rick Scott confirma a NTN24 haber hablado con la administración Trump sobre el posible regreso de María Corina Machado a Venezuela

Rick Scott, senador estadounidense, y Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Rick Scott

Duras palabras de Rick Scott contra Delcy Rodríguez: "No es presidente de Venezuela, es jefe de carteles de drogas"

Delcy Rodríguez (EFE)
Régimen venezolano

"Quieren usar lo que quede de este entramado legal para seguir aterrorizando": Jesús Armas sobre "ley del Odio"

Así es la megacárcel que construye el gobierno de Abelardo de la Espriella en Magdalena - Foto: EFE- X POSITIVAFMRADIO
Cárcel

En imágenes: así es 'Renacer', primera megacárcel de De la Espriella: "Fin las fiestas vallenatas"

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado | Foto EFE
María Corina Machado

Lo que no se sabe del posible regreso de María Corina Machado a Venezuela: impactantes revelaciones

Ilustración de Cilia Flores, esposa del dictador Nicolás Maduro-Foto: EFE
Cilia Flores

¿Lo merece? Exilio venezolano cuestiona los beneficios que pidió Cilia Flores a la justicia de EEUU

FARC / Foto AFP
Reclutamiento

“Yo soy la prueba, el fusil le arrastraba por el piso”: entre lágrimas, madre de niño reclutado por las Farc, respondió a viuda de Tirofijo por afirmación de que no hubo reclutamiento forzado

Opinión

Ver más
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado | Foto EFE
María Corina Machado

Lo que no se sabe del posible regreso de María Corina Machado a Venezuela: impactantes revelaciones

Ilustración de Cilia Flores, esposa del dictador Nicolás Maduro-Foto: EFE
Cilia Flores

¿Lo merece? Exilio venezolano cuestiona los beneficios que pidió Cilia Flores a la justicia de EEUU

Samuel Eto'o - Foto: EFE
Fútbol

Piden investigar al exdelantero del Barcelona Samuel Eto'o por presuntamente recibir dinero de Rusia por un partido ante Camerún

FARC / Foto AFP
Reclutamiento

“Yo soy la prueba, el fusil le arrastraba por el piso”: entre lágrimas, madre de niño reclutado por las Farc, respondió a viuda de Tirofijo por afirmación de que no hubo reclutamiento forzado

Niño Guerrero
Alias Niño Guerrero

Nada cambió tras la neutralización de "Niño Guerrero": se recrudeció la lucha por el poder criminal

Soldados del régimen iraní (EFE)
Guardianes de la Revolución

Tras romper relaciones diplomáticas con Irán, Colombia designó a la Guardia Revolucionaria Islámica como grupo terrorista

María Corina Machado - Foto AFP
María Corina Machado

"Estamos dispuestos a liberar a Venezuela de estos malhechores": expresidente de Panamá Mireya Moscoso acompaña a María Corina Machado en su lucha

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023